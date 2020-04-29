Bülent Ersoy’un annesi son yolculuğuna uğurlanıyor

Geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz için cenaze töreni düzenleniyor.
Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreni için Ersoy’un İçişleri Bakanlığı’ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi.
Necla Poyraz’ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine götürüldü. Cenaze töreninin camide düzenlenmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi. İşlemleri tamamlaman cenazenin, camiye götürülmesinden bir süre sonra Ersoy’da camiye geldi.
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