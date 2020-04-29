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Bülent Ersoy’un annesi son yolculuğuna uğurlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 13:41 | Son Güncelleme

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz için cenaze töreni düzenleniyor.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz için cenaze töreni düzenleniyor.

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Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreni için Ersoy’un İçişleri Bakanlığı’ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi.

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BÜLENT ERSOY UZUN SÜRE TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Necla Poyraz’ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine götürüldü. Cenaze töreninin camide düzenlenmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi. İşlemleri tamamlaman cenazenin, camiye götürülmesinden bir süre sonra Ersoy’da camiye geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy, annesi,

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