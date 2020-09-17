Bülent Ersoy’un sağlık durumu nasıl? 'Destek tedavileri devam ediyor'

Türk sanat müziğinin ‘Diva’sı 68 yaşındaki Bülent Ersoy, önceki gün İzmir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçiren Ersoy’un doktoru son gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaştı.

“HER ŞEY KONTROL ALTINDA”

Dr. Ulvi Ünal, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bülent Ersoy hanımefendi dün sabah, mide şikayetiyle hastanemize başvurdu. Acil servisten giriş yapıldı. Küçük bir girişimden sonra mide ülserinden minik bir kanaması vardı. Şu anda her şey kontrol altına alındı.

Ünal açıklamasında "Bir iki ünite kan takviyesi yaptık. Şu anda dinleniyor. Destek tedavileri devam ediyor. Birkaç gün içerisinde kendisini taburcu edeceğiz. Kendisi çok iyi. Daha eskiden de ülser şikayeti varmış. Bu muhtemelen ona bağlı bir kanamaydı. Şu anda hiçbir kanaması yok, her şey normal. İlaç ve destek tedavisi görüyor” dedi. (DHA)

