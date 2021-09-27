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Bülent Ersoy: Yakında ben de ölürüm!

27.09.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Bülent Ersoy, merhum sanatçı Zeki Müren'i ölüm yıl dönümünde andı. "Bence Türkiye'ye böyle bir ses bir daha gelmez. Kendisini rahmet ve özlemle anıyorum" diyen Ersoy, "Bu dünyada bir ben kaldım. Ben de yakında giderim" ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy: Yakında ben de ölürüm!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Diva Bülent Ersoy (69), önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir estetik merkezinden çıkan Ersoy'un makyajsız oluşu gözlerden kaçmadı.

"GEREKTİĞİ ZAMAN ESTETİK YAPTIRIYORUM"

Bülent Ersoy, basın mensuplarının "Bir işlem mi yaptırdınız?" sorusuna, "Böyle yerlere geldiğinizde illa estetik mi yaptırmak lazım? Bir arkadaşımı ziyaret ettim ama gerektiği zaman ve ihtiyaç halinde yaptırıyorum." yanıtını verdi.

"YAKINDA BEN DE GİDERİM!"

Merhum sanatçı Zeki Müren'i ölüm yıl dönümünde anmayı da ihmal etmeyen sanatçı, "Bence Türkiye'ye böyle bir ses bir daha gelmez. Kendisini rahmet ve özlemle anıyorum. Bu dünyada bir ben kaldım. Ben de yakında giderim." diye konuştu.

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Bülent Ersoy Zeki Müren
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