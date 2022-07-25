Bülent Ersoy yeni imajı olay! Üzerinde servet taşıyor

Usta sanatçı Bülent Ersoy, imaj değişikliğine gitti. Ersoy, yıllar sonra saç rengini değiştirmeye karar verdi. Siyah olan saçını kızıla boyatan 70 yaşındaki sanatçı, son halini de takipçileriyle paylaştı.

Bülent Ersoy, önceki gün İzmir’e giderken uçakta çektirdiği bir fotoğrafını sosyal

medya hesabından paylaştı. Kızıl peruğu ve aynı renge boyadığı tırnakları bir örnekti.

Mücevherleri ise servet değerindeydi.

TAKILARI SERVET DEĞERİNDE!

Posta'nın haberine göre; Bülent Ersoy’un baget yüzüğü 1.5 milyon dolar, diğer yüzüğü 1 milyon dolar, kolundaki 5 adet su yolu bileziği 250 bin dolar, boynundaki kolye ise 400 bin dolar değerinde.





