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Bülent Şakrak'ın annesi yaşamını yitirdi! Acı haberi Ceyda Düvenci duyurdu

23.01.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak anne acısıyla sarsıldı. 44 yaşındaki Bülent Şakrak'ın, alzheimer hastası olan annesi Meral Şakrak hayatını kaybetti. Acı haberi Şakrak'ın kendisi gibi oyuncu eşi Ceyda Düvenci duyurdu. Düvenci paylaşımında "Bugün veda ettin bize ama hep yuvamızın babaannesi olarak kalacaksın" dedi.

Bülent Şakrak'ın annesi yaşamını yitirdi! Acı haberi Ceyda Düvenci duyurdu

Ceyda Düvenci ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu evlilikten Okan Ali Şakrak adında bir oğlu olan 44 yaşındaki Bülent Şakrak, anne acısıyla sarsıldı. Şakrak'ın bir süredir Alzheimer hastası olan annesi Meral Şakrak bugün yaşamını yitirdi.

Acı haberi Şakrak'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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"HEP YUVAMIZIN BABAANNESİ OLARAK KALACAKSIN"

Düvenci, gönderisinde "Canım Meral annem… Bugün veda ettin bize ama hep yuvamızın babaannesi olarak kalacaksın gülen yüzün, sözlerin, tatlı huysuz hallerin hep bizimle… Sevgilimin hayatıma kattığı en güzel kıymetsin sen. Canım erik, seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

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Meral Şakrak'ın cenazesi 24 Ocak 2022 Pazartesi günü Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
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