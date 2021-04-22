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Bülent Şakrak'tan Ali Atay'a: İyi ki doğdun 20 yıllık arkadaşım

22.04.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ali Atay, 45 yaşına bastı. Meslektaşı'nın doğum gününü kutlayan Bülent Şakrak, "20 yıllık arkadaşım... Her işiyle kıskandığım, kıskanmaya bayıldığım, insan evladı... İyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.

Bülent Şakrak'tan Ali Atay'a: İyi ki doğdun 20 yıllık arkadaşım

Kendisi gibi oyuncu olan Hazal Kaya ile birlikte mutlu bir evlilik sürdüren Ali Atay, 45 yaşına bastı. Atay'ın doğum gününde yakın arkadaşı Bülent Şakrak, duygusal bir paylaşımda bulundu.

Meslektaşı ile birlikte çekildiği bu fotoğrafı yayınlayan Şakrak, şu ifadeleri kullandı:

20 yıllık arkadaşım... Kardeşim, kardeşimin kocası... Yeğenimin babası... Her işiyle kıskandığım, kıskanmaya bayıldığım, insan evladı... Karımın sırdaşı... Çocuklarımın amcası... Komşum, iyi ki doğdun.

Ali Atay da arkadaşının paylaşımına, "Ben senin maç izlemeye arkadaşlarının evine götürdüğün sevgilinim değil mi? Müthiş sahiplenme! O nasıl bir el tutmak?" diye esprili bir şekilde karşılık verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Atay Bülent Şakrak
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