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Bülent Şakrak'tan eşi Ceyda Düvenci'nin doğum günü için romantik paylaşım!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 16.04.2019 00:38 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci 42 yaşına girdi. Bülent Şakrak ise eşi Düvenci'nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Bülent Şakrak'tan eşi Ceyda Düvenci'nin doğum günü için romantik paylaşım!

Bundan dört yıl önce sade bir törenle dünya evine giren oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gösteriyorlar.

Bülent Şakrak bu defa 42 yaşına basan eşi Ceyda Düvenci'nin doğum gününü paylaştığı bir kareyle kutladı. Eşiyle fotoğrafını paylaşan Şakrak, 'Hakk biliyor içimi ne diyeyim. İyi ki doğdun. Sen iyi, ekmek sıcak, Allah güzel. Seni seviyorum' notunu yazdı.

sakrak

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alırken hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.


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Anahtar Kelimeler:
bülent şakrak Ceyda Düvenci

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