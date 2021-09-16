Bülent Serttaş, dişini fırçalarken bıçaklanan turisti ziyaret etti

Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen Japon vatandaşı Shogan Kameda dünya turuna çıktı. Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına gelen Kameda, geçtiğimiz günlerde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kamp yaptığı sırada dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldıran ve tedavisi tamamlan Kameda'yı Elazığlı bir aile misafir etmeye başladı.

Yazıkonak beldesinde Kamuran Aşar'ın evinde kalan Japon turisti ünlü sanatçı Bülent Serttaş ziyaret etti. Burada Kameda'ya çiçek vererek bir süre sohbet eden Serttaş, misafirperver olan aileyi kutlayarak her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

Ünlü sanatçının, getirdiği çiçek üzerindeki Japonca notun yanlış yazılması Shogan başta olmak üzere orada bulanan herkesi kahkahaya boğdu.

Dünyanın dört bir yanından kendisine destek mesajı geldiğini belirten Shogan Kameda, "Burada bana bakan aile çok çok gönülden bakıyorlar. Yardım ediyorlar. Ben burada olmadan önce çok korkuyordum çünkü bende travma vardı. Ben burada sanki kendi evimdeyim. Çok rahattım. Her zaman beni yanlarında görüp bakıyorlar. Bugün benim Kamuran arkadaşım bana pansuman yaptı. Aynı ailem gibiler. Burada arkadaşım aracılığıyla ailemle iletişime geçiş konuşabiliyorum" dedi.

"ELAZIĞLI ADRES SORDUĞUN ZAMAN TARİF ETMEZ..."

Shogan Kameda'yı ziyaret eden Bülent Serttaş ise, "Hakikaten çok hassas bir konu çünkü Elazığ bu değil. Ben şuna inanıyorum ki Elazığlı adres sorduğun zaman tarif etmez, kapıyı kilitler adrese kadar götürür. Kardeşimize yapılan gerçekten beni çok üzdü ki Elazığlıya yakışacak bir durum da değil. Yine üstüne basa basa söylüyorum, yanlışlıkla olmuştur. Elazığlı yanlışlık yapmaz, yapmışsa da yanlışlıkla yapmıştır, diyorum. Ben kendisine geçmiş olsun diyorum. İnşallah, Elazığ hakkında gönlündeki sevgi aynı derecede yine güzel olarak devam edecektir" diye konuştu.

"BİR ELAZIĞLI OLARAK ÜSTÜME DÜŞEN BUYDU"

Evinde misafir ettiği Shogan'la üç yıl önce tesadüfen Muğla'da tanıştıklarını kaydeden Kamuran Aşar da, "Biz Elazığ'da yiğitliği, mertliği, misafirperverliği ve paylaşmayı ciddi anlamda öğrendik. Ben Shogan'ın olayını duyar duymaz soluğu hastanede aldım, hiç kimseyi sahipsiz bırakmadım. Bir Elazığlı olarak üstüme düşen buydu. Benim memleketimde böyle bir olayın yaşanması bütün Elazığ ve ülke gibi beni de çok derinden üzdü. Hatamızın telafisi için onu evime getirdim. En iyi ve güzel şekilde ağırlamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu. (İHA)

