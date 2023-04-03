Bülent Turan'ın Kerem Kınık'a tepkisi sonrası Şahan Gökbakar sessiz kalmadı: Yanlışlarının bedelini ödeyip...

Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile oyuncu Şahan Gökbakar arasında sosyal medyada yaşanan polemik günlerdir sürüyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sözleri dikkat çekti.

Turan, Kınık'ın bir tweetini alıntılayıp, "Allah aşkına 'Şahancım' ne, 'bulaşmak' ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

"İSTİFA ETMEK YERİNE..."

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın paylaşımı sonrası ünlü komedyen sessiz kalmadı. Gökbakar'ın hedefinde yine Kerem Kınık vardı.

Şahan Gökbakar bu paylaşımı alıntılayıp "Ooo Kerem hafiften titreme geldi mi? Bak partililerin bile sana ayar çekiyor. Yanlışlarının bedelini ödeyip istifa etmek yerine, 'Atatürk de çadır sattı' diye yalan söylersen, Murat Ağırel gibi gazeteciler de çıkar yalanını suratına vurur. AFET ZAMANI ÇADIR SATAN KEREM" yazdı.