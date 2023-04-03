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Yalı Çapkını'nda Pelin'i Buçe Buse Kahraman yeni yaşını kutladı! İddialı tarzına beğeni yağdı

03.04.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını'nda Pelin'e hayat veren Buçe Buse Kahraman son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Dizide Afra Saraçoğlu'nun önüne geçtiği düşünülen ve sahneleri artırıldığı için tepki çeken oyuncu yeni yaşını kutladı. Buçe Buse Kahraman yeni yaş için derin sırt dekolteli elbise tercih etti.

Yalı Çapkını'nda Pelin'i Buçe Buse Kahraman yeni yaşını kutladı! İddialı tarzına beğeni yağdı

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Buçe Buse Kahraman son dönemin popüler isimlerinden. "Çok güzel bir ekibimiz var" diyerek sette çok eğlendiklerini söyleyen Buçe Buse Kahraman, karakteri yüzünden sosyal medyada tepki gören bir oyuncu.

Son dönemde Afra Saraçoğlu'nun önüne geçtiği iddiasıyla fanlardan tepki gören güzel isim yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı.

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Buçe Buse Kahraman doğum gününden pozları "iyi ki doğdum, iyi ki doğdunuz hayatıma" notuyla paylaştı.

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Pembe derin sırt dekolteli bir elbise giyen güzel oyuncuya beğeni yağdı.

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Yalı Çapkını'nda Pelin'i Buçe Buse Kahraman'ı görenler "Bu güzellik halis mi?", "Diziden sakın ayrılma" yorumlarında bulundu.

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