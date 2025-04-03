Bulgurda gluten var mı​? Hangi bulgurda gluten yok?

Gluten bazı besin maddelerine pek çok fayda sağlar. Örneğin, tahıl kullanılarak üretilen gıdalarda, bilhassa ekmek gibi ürünlere yumuşak ve çiğnenebilir bir yapı kazandırır. Gluten birçok insan için herhangi bir sağlık riski yaratmasa da çölyak hastalığına sahip olan kişilerin vücutları gluteni sindiremez ve vücutları olumsuz tepkiler gösterir. Bu sebeple çölyak hastalığı başta olmak üzere gluten hassasiyeti olan kişilerin beslenme düzenlerinden gluteni çıkarmaları gerekir. Günümüzde glutensiz gıda seçeneklerinin oldukça yaygın hale geldiği bilinmektedir.

Bulgurda gluten var mı?

Çölyak hastaları, gluten hassasiyeti, gluten ataksisi ve buğday alerjisi gibi hastalıkları olan kişiler gluten içeren gıdalardan uzak durmalıdır. Glutensiz beslenme düzeninde gluten içeriği olan tüm tahıl ve tahıl besinlerinden kaçınılması önemlidir. Glutenli gıdalar yerine tercih edilebilecek birçok glutensiz besin bulunmaktadır.

Bu kapsamda merak edilen bulgur, Türk mutfağında sıklıkla kullanılan bir ürün olarak öne çıkar. Buğdayın kaynatılması ve ardından kurutulup kabuğunun çıkarılarak ezilmesiyle büyük boyutlardaki taneciklerinin ayrıştırılmasıyla yapılan, besin değeri oldukça yüksek bir gıda ürünüdür. Gluten içeriği hakkında araştırılan bulgurun ise gluten miktarı oldukça fazladır. Bununla birlikte içeriğinde bulgur olan her türlü yemek ve besin de çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti olan kişiler için uygun değildir.

Hangi bulgurda gluten yok?

Doğal halde glutensiz bir bulgur türü mevcut değildir. Bulgur, buğdayın çeşitli aşamalardan geçtikten sonra elde edilen bir ürün olduğu için doğal olarak gluten içerir. Sarı, esmer pilavlık veya köftelik bulgur olarak bilinen tüm bulgur türlerinde de gluten mevcuttur. Bu sebeple bilhassa çölyak hastalığı olan kişilerin beslenme düzenlerinde bulgurun hiçbir çeşidini kullanmamaları gerekir.

Çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti olan kişiler, bulgur yerine üretilen glutensiz bulgur olarak da bilinen mısır bulgurlarını kullanabilirler. Bununla birlikte çölyak hastalığı olan kişilerin tüketebileceği besinler arasında pirinç, darı ve karabuğday da yer almaktadır.