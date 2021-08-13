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Bullet Train filminde şaşırtan değişiklik! Lady Gaga’nın yerine Sandra Bullock rol alacak

13.08.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brad Pitt’in başrolünü üstleneceğini Bullet Train filminde şaşırtıcı bir değişiklik yaşandı. Lady Gaga ve Sandra Bullock’un aynı anda kadrosunda bulunduran filmden Gaga ayrıldı. Onun karakterini ise Sandra Bullock’un canlandırmasına karar verildi.

Bullet Train filminde şaşırtan değişiklik! Lady Gaga’nın yerine Sandra Bullock rol alacak

Lady Gaga, bir trendeki bir grup suikastçinin hikayesini anlatacak olan Bullet Train filminden ayrıldığını açıkladı. Ünlü ismin projeden ayrılık nedeni ise House Of Gucci filmi oldu. Brad Pitt’in canlandıracağı karakterinin ustası olan Marie Beetle rolü için Gaga’nın yerine ise Sandra Bullock geçti.

kapak sandra

Bullet Train, Kōtarō Isaka'nın Maria Beetle (Maria Bītoru) kitabından uyarlanarak sinemalara gelecek. David Leitch'in yönetmeni olduğu Bullet Train'in oyuncu kadrosunda Brad Pitt ve Sandra Bullock'un yanı sıra Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Masi Oka, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada ve Bad Bunny bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lady Gaga Sandra Bullock
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