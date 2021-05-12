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Lady Gaga ve Adam Driver’ın başrollerini paylaştığı House Of Gucci filminin çekimleri tamamlandı

Seray Üstün Seray Üstün
12.05.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu kadrosunda Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino ve Jared Leto gibi dev isimleri buluşturan House Of Gucci filminin Milona’da süren çekimlerinde sona gelindi. Filmin 24 Kasım 2021 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

Lady Gaga ve Adam Driver’ın başrollerini paylaştığı House Of Gucci filminin çekimleri tamamlandı

House of Gucci filmi 2001 tarihli The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed adlı kitabından uyarlandı. Film, Moda ikonu Guccio Gucci'nin torunu Maurizio Gucci’nin eski eşi Patrizia Reggia’nın tuttuğu kiralık katil tarafından öldürülmesini konu alıyor. İtalyan basınında “Lady Gucci” ya da “karadul” isimleriyle anılan Patrizia Reggiani’nin hikayesi anlatan film sevenlerini heyecanlandırdı.

Senaryosunu Roberto Bentivegna'nın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğuna Ridley Scott oturdu. Filmin 24 Kasım 2021'de gösterime girmesi planlanıyor.

Kiralık katil tutup kocasını öldürttü! Gucci ailesinin karadulu: Patrizia ReggianiKiralık katil tutup kocasını öldürttü! Gucci ailesinin karadulu: Patrizia Reggiani


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Al Pacino Lady Gaga
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