Lady Gaga ve Adam Driver’ın başrollerini paylaştığı House Of Gucci filminin çekimleri tamamlandı

House of Gucci filmi 2001 tarihli The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed adlı kitabından uyarlandı. Film, Moda ikonu Guccio Gucci'nin torunu Maurizio Gucci’nin eski eşi Patrizia Reggia’nın tuttuğu kiralık katil tarafından öldürülmesini konu alıyor. İtalyan basınında “Lady Gucci” ya da “karadul” isimleriyle anılan Patrizia Reggiani’nin hikayesi anlatan film sevenlerini heyecanlandırdı.

Senaryosunu Roberto Bentivegna'nın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğuna Ridley Scott oturdu. Filmin 24 Kasım 2021'de gösterime girmesi planlanıyor.