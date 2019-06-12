Bulunana ya da sonsuza kadar kaybolana dek! Bu projeye çok şaşıracaksınız

Jennifer Allnutt adlı bir kadın, Queenstown'daki Q Bank Gallery'de (Tazmanya) bulunan yeni bir konutta, toplanan kayaları boyalı gözlere dönüştürme ve bulunup ya da sonsuza dek kaybolmalarına dair bir geri dönüşüm projesine başladı.

Queenstown'un geniş bir madencilik geçmişi var ve her yerde sıra dışı taşlar bulabilirsiniz. Bu fikirden yola çıkan kadın, bir koleksiyona başlamaya karar verdi. Kendisi hobi olarak başladığı bu şey bir yerden sonra bir topluluk sanatı projesine dönüştü. Kim bilir belki siz de bu gözlerden birini hiç ummadığınız bir anda bulabilirsiniz.

İşte o sıra dışı proje ve eserler...





