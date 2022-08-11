Bulunduğunda kan içinde yüzüyordu! Gizemli ölümü herkesi şoke etti

72 yaşındaki İngiliz emekli Diana Theodore, Karayipler'deki St Lucia adasındaki evinde ölü bulundu. Yaşlı kadın yatağının altında, kafasından ciddi yaralar almış halde ve kanlar içindeydi. Olayın nedeni henüz bilinmezken, polisin soruşturmalarının devam ettiği bildirildi.

CESEDİNİ BULDULAR

Alışılmadık bir şekilde ortadan kaybolmasının ardından, birlikte yaşadığı bir arkadaşı alarma geçti ve eve gelip komşularına sordular. Yaşadıkları küçük köyde hep birlikte Diana'yı aradılar ancak sonuç alamadılar. Arkadaşlarının ve komşularının durumu polise bildirmesi üzerine, Theodore'un cesedine ulaşıldı.

KAN İÇİNDE YÜZÜYORDU

Talihsiz kadın, evcil köpeğinin cesedinin yanında kan içinde yüzer halde bulundu. St Lucia eyaletinin Choiseul kenti polisi, başından yaralanmış halde bulunan Theodore'nin ölümüne ilişkin cinayet soruşturması başlattı.

AKTİVİSTTİ

Arkadaş canlısı biri olduğu söylenen ve uzun yıllardır Morne Sion'da yaşadığı bildirilen Theodore, Birleşik Krallık'tan buraya taşındıktan sonra 30 yılı aşkın süredir adanın sakiniydi ve zamanını St Lucia'nın doğal ve kültürel mirasının korunması için kampanya yürüten bir topluluk aktivisti olarak geçirmişti.

''ÇOK İYİ BİR İNSANDI''

Hem topluluk üyeleri hem de komşuları Theodore'u “çok iyi bir insan” olarak tanımladı. Onu her gördüklerinde gülümsediğini anlatan insanlar, saldırının toplumu şoke ettiğini söyledi. “O çok hoş bir bayan ve bunu hiç hak etmiyordu.” diye eklediler.



