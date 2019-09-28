Bunları duyunca giyerken bir daha düşüneceksiniz!

Her şey bizi yere bağlayan incecik bir taban ve ondan daha ince bir parmak arası parçayla başlıyor. Yere böyle bir yapıyla bağlanmak ilk olarak parmaklarda normalin üzerinde gerilim oluşmasına yol açıyor. Attığımız her adımda terliğin ayağımızda kalması için parmak arasındaki ip parmaklarımızı geriyor.

BAĞ DOKUSU ZEHİRLENİYOR

Sadece plajda yahut deniz kenarında kullanıldığında bu gerilimin ciddi sonuçları yok fakat günde birkaç saat kullanım yerine sürekli kullanım durumu ortaya çıktığında işler değişiyor. Fasya denen topuğun altında yer alan bağ dokusu zehirleniyor ve ayağınızı basarken tarifsiz bir acıyla karşılaşıyorsunuz. Parmak arası terlik giydikten sonra yaşadığınız topuk ağrısı tesadüfi değil.

TOPUKTAKİ RAHATSIZLIĞI TETİKLİYOR

Ayak tabanında ve topuğundaki bu rahatsızlık genellikle sürekli ayakta çalışan ve yanlış ayakkabı seçiminde bulunan kişilerde görülse de parmak arası terlikler de bu rahatsızlığı tetikliyor. Kullandığınız yürüme aracı yani terlik size stabil bir yürüyüş sunamadığı için oluyor tüm bunlar.