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Bunları duyunca giyerken bir daha düşüneceksiniz!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
YAŞAM  | 28.09.2019 02:20 | Son Güncelleme

Parmak arası terlik seviyor ve çok rahat oldukları için onlardan vazgeçemiyor musunuz? Birazdan okuyacaklarınızın sonucunda bir daha düşüneceksiniz.

Bunları duyunca giyerken bir daha düşüneceksiniz!

Her şey bizi yere bağlayan incecik bir taban ve ondan daha ince bir parmak arası parçayla başlıyor. Yere böyle bir yapıyla bağlanmak ilk olarak parmaklarda normalin üzerinde gerilim oluşmasına yol açıyor. Attığımız her adımda terliğin ayağımızda kalması için parmak arasındaki ip parmaklarımızı geriyor.

BAĞ DOKUSU ZEHİRLENİYOR

Sadece plajda yahut deniz kenarında kullanıldığında bu gerilimin ciddi sonuçları yok fakat günde birkaç saat kullanım yerine sürekli kullanım durumu ortaya çıktığında işler değişiyor. Fasya denen topuğun altında yer alan bağ dokusu zehirleniyor ve ayağınızı basarken tarifsiz bir acıyla karşılaşıyorsunuz. Parmak arası terlik giydikten sonra yaşadığınız topuk ağrısı tesadüfi değil.

1

TOPUKTAKİ RAHATSIZLIĞI TETİKLİYOR

Ayak tabanında ve topuğundaki bu rahatsızlık genellikle sürekli ayakta çalışan ve yanlış ayakkabı seçiminde bulunan kişilerde görülse de parmak arası terlikler de bu rahatsızlığı tetikliyor. Kullandığınız yürüme aracı yani terlik size stabil bir yürüyüş sunamadığı için oluyor tüm bunlar.

2

PARMAKLARDA ÇIKINTI OLUŞABİLİYOR

Tendonlarda, parmaklarda, bazen diz bölgesinde yaşanan ağrı bile sadece parmak arası terliğin yapısından kaynaklı yarattığı gerilimle, dengesiz ve ince tabanıyla ortaya çıkabiliyor. Bazı yapısal bozulmalar da yaşanabiliyor, en sık karşılaşılanı da parmaklarda çıkıntı oluşması.

3

Yıllar boyu belli dönemlerde düzenli parmak arası terlik kullanımıyla ortaya çıkıyor olsa da ayak başparmağınızın yanında oluşan bu çıkıntı sadece görsel bir problemden ibaret olmayacak.

Ayakkabılarınızda rahat edemeyeceksiniz, yürürken başparmağınızın aktif olduğu her an derin bir acı yaşayacaksınız ve bu durum diğer parmaklarınızın yapısını da etkileyecek.

4

TATİLDE GİYECEKSENİZ KALIN TABALI OLANINI SEÇİN

Tatilde rahatlığı korumak için parmak arası terliklerin yardımına ihtiyacımız olabiliyor, o yüzden birkaç öneride bulunabiliriz. Öncelikle kalın tabanlı, parmak arasına yerleşen kısmı da kalın bir malzemeye sahip terlik seçmek şart. Bunun yanında topuk bölgesine ekstra destek sunan, kalın terliklerle en azından riskleri minimuma indirmek mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
parmak arası terlik zararları

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