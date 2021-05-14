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Bunları herkes yapıyor! Banyo yaparken yanlış yıkanılan 6 nokta

Seray Üstün Seray Üstün
14.05.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt yaklaşık 1,5 trilyon mikrobu barındırıyor. Bu mikropların bazıları vücut için yararlıyken bazıları ise hastalıklara neden oluyor. Beden temizliği ve hijyen sağlık açısından en büyük koruyucu silah olarak görülüyor. Ancak vücudumuzun bazı kısımlarını sabunla yıkamamız gerekmiyor, bazıları için ise atlamamalı ve her gün iyice yıkamalıyız.

Bunları herkes yapıyor! Banyo yaparken yanlış yıkanılan 6 nokta

Günlük rutinlere birçok insan çoğunlukla banyo yaparak başlıyor. Ancak banyo yapma şeklimiz asla aynı değildir. Banyo yapmaya kimi insan önce saçını, kimi de yüzünü yıkayarak başlıyor. Her gün banyo yaptığı için kimi bölgeleri atlamayı tercih edenlerin sayısı da azımsanmayacak derecedir. Sizler için banyo yaparken yanlış yıkadığınız noktaları araştırdık.

AYAKLAR

Ayaklar, sabunla yıkanması gereken vücut bölümlerinden biridir. Ancak çoğu kişi vücudundan akan sabunlu suyun bu kısmı da temizleyeceğini düşünerek ihmal eder. Ancak bu bölgeler özellikle mantar oluşumuna en elverişli noktalardır. Bu nedenle ayaklarınızı sadece sabunla yıkamak değil, aynı zamanda her gün bir süngertaşı ile ovalamak da önemlidir.

BOYUN ARKASI

Özellikle uzun saçlar veya düzenli egzersiz durumunda boyun arkası nemlendir. Bu da vücut akarları ve bakterilerin oluşumu için elverişli bir zemin hazırlar. Bu nedenle, boynunuzun arkasını her gün sabun ve peeling banyo süngeri veya ıslak bir bezle yıkamak, bakterilerin yayılmasını önlemek için çok önemlidir.

GÖZLER

Gözlerinizi sabunla yıkamak iyi bir fikir değildir çünkü gözün korneasına ve sklerasına zarar verebilir. Göz kapaklarını ve kirpikleri temizlemenin güvenli bir yolu kokusuz bebek şampuanı kullanmaktır. Yarım çay kaşığı şampuanı bir bardak ılık suya karıştırın ve yumuşak bir bezi karışıma batırın. El beziyle göz kapaklarınızı (ileri geri) nazikçe ovalayın ve ardından suyla durulayın.

KASIK

Dermatologlara göre kasık bölgesi her gün detaylı bir şekilde yıkanmalıdır. Vücudunuzun bu bölümünde, iç içe geçmiş tüylere, enfeksiyonlara ve garip kokulara yol açabilecek zararlı bakterileri barındırabilen kıvrımlar ve kırışıklıklar vardır. Kasık aynı zamanda vücudunuzdaki en hassas bölgelerden biridir ve onu temizlemenin en etkili yolu yumuşak sabun ve bir bez kullanmaktır.

TIRNAK İÇLERİ

Tırnak içlerindeki bölgede farklı bakteriler kolonileşebilir ve sadece eller yıkanarak hepsini ortadan kaldırılamaz. Doktorlara göre, pamuklu bir çubuğu ılık sabunlu suyla ıslatmak ve tırnaklarınızın altına sürmek çıplak gözle görülemeyen tüm bakteri ve kalıntıları temizleyecektir.

KOLLAR VE BACAKLAR

Kirli olmadıkları sürece kol ve bacakların her gün iyice yıkanmasına gerek yoktur. Bu vücut bölümlerindeki deri genellikle çok fazla yağ üretmez. Bu nedenle her gün sabunla temizlemek cildinizi kurutur ve cansız bırakır.

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