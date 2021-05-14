Bunları herkes yapıyor! Banyo yaparken yanlış yıkanılan 6 nokta

Günlük rutinlere birçok insan çoğunlukla banyo yaparak başlıyor. Ancak banyo yapma şeklimiz asla aynı değildir. Banyo yapmaya kimi insan önce saçını, kimi de yüzünü yıkayarak başlıyor. Her gün banyo yaptığı için kimi bölgeleri atlamayı tercih edenlerin sayısı da azımsanmayacak derecedir. Sizler için banyo yaparken yanlış yıkadığınız noktaları araştırdık.
Ayaklar, sabunla yıkanması gereken vücut bölümlerinden biridir. Ancak çoğu kişi vücudundan akan sabunlu suyun bu kısmı da temizleyeceğini düşünerek ihmal eder. Ancak bu bölgeler özellikle mantar oluşumuna en elverişli noktalardır. Bu nedenle ayaklarınızı sadece sabunla yıkamak değil, aynı zamanda her gün bir süngertaşı ile ovalamak da önemlidir.
Özellikle uzun saçlar veya düzenli egzersiz durumunda boyun arkası nemlendir. Bu da vücut akarları ve bakterilerin oluşumu için elverişli bir zemin hazırlar. Bu nedenle, boynunuzun arkasını her gün sabun ve peeling banyo süngeri veya ıslak bir bezle yıkamak, bakterilerin yayılmasını önlemek için çok önemlidir.
Gözlerinizi sabunla yıkamak iyi bir fikir değildir çünkü gözün korneasına ve sklerasına zarar verebilir. Göz kapaklarını ve kirpikleri temizlemenin güvenli bir yolu kokusuz bebek şampuanı kullanmaktır. Yarım çay kaşığı şampuanı bir bardak ılık suya karıştırın ve yumuşak bir bezi karışıma batırın. El beziyle göz kapaklarınızı (ileri geri) nazikçe ovalayın ve ardından suyla durulayın.
Dermatologlara göre kasık bölgesi her gün detaylı bir şekilde yıkanmalıdır. Vücudunuzun bu bölümünde, iç içe geçmiş tüylere, enfeksiyonlara ve garip kokulara yol açabilecek zararlı bakterileri barındırabilen kıvrımlar ve kırışıklıklar vardır. Kasık aynı zamanda vücudunuzdaki en hassas bölgelerden biridir ve onu temizlemenin en etkili yolu yumuşak sabun ve bir bez kullanmaktır.
Tırnak içlerindeki bölgede farklı bakteriler kolonileşebilir ve sadece eller yıkanarak hepsini ortadan kaldırılamaz. Doktorlara göre, pamuklu bir çubuğu ılık sabunlu suyla ıslatmak ve tırnaklarınızın altına sürmek çıplak gözle görülemeyen tüm bakteri ve kalıntıları temizleyecektir.
Kirli olmadıkları sürece kol ve bacakların her gün iyice yıkanmasına gerek yoktur. Bu vücut bölümlerindeki deri genellikle çok fazla yağ üretmez. Bu nedenle her gün sabunla temizlemek cildinizi kurutur ve cansız bırakır.
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