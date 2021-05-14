Bunları herkes yapıyor! Banyo yaparken yanlış yıkanılan 6 nokta

Günlük rutinlere birçok insan çoğunlukla banyo yaparak başlıyor. Ancak banyo yapma şeklimiz asla aynı değildir. Banyo yapmaya kimi insan önce saçını, kimi de yüzünü yıkayarak başlıyor. Her gün banyo yaptığı için kimi bölgeleri atlamayı tercih edenlerin sayısı da azımsanmayacak derecedir. Sizler için banyo yaparken yanlış yıkadığınız noktaları araştırdık.

AYAKLAR

Ayaklar, sabunla yıkanması gereken vücut bölümlerinden biridir. Ancak çoğu kişi vücudundan akan sabunlu suyun bu kısmı da temizleyeceğini düşünerek ihmal eder. Ancak bu bölgeler özellikle mantar oluşumuna en elverişli noktalardır. Bu nedenle ayaklarınızı sadece sabunla yıkamak değil, aynı zamanda her gün bir süngertaşı ile ovalamak da önemlidir.

BOYUN ARKASI

Özellikle uzun saçlar veya düzenli egzersiz durumunda boyun arkası nemlendir. Bu da vücut akarları ve bakterilerin oluşumu için elverişli bir zemin hazırlar. Bu nedenle, boynunuzun arkasını her gün sabun ve peeling banyo süngeri veya ıslak bir bezle yıkamak, bakterilerin yayılmasını önlemek için çok önemlidir.