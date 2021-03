Bunny Wailer hayatını kaybetti

Gerçek adı "Neville O'Riley Livingston" olan fakat Bunnt Wailer olarak tanınan 73 yaşındaki ünlü müzisyen, Jamaika'da hayatını kaybetti. Bob Marley ile reggae ve ska'yı uluslararası kamuoyuna tanıtan Wailer'ın kalp krizi geçirdiği belirtildi.

"JAMAIKA VE REGGAE İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"

Jamaika Başbakanı Andrew Holness, Bunny Wailer ile ilgili "Jamaika ve reggae için büyük bir kayıp. Jamaika müzik dünyasının saygı duyulan isimlerinden biriydi" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü müzisyen, Kingston'daki yoksul bir bölgede dünyaya gelmiş ve kendini müziğe adamıştı.

GRAMMY ÖDÜLLÜ MÜZİSYEN

Grammy ödüllü müzik yazarı ve perküsyonist, 1963 yılında Marley ve Tosh ile tanışarak grubu kurmuştu. Grup daha sonra yapımcı Chris Blackwell'in plak şirketi Island Records ile anlaşmış ve beşinci albümleri Catch a Fire ile uluslararası şöhrete kavuşmuştu.

Reggae müziğin bütün dünyada tanınmasına önayak olan Wailers’ın ska ve rocksteady türlerinde birçok şarkısı bulunmaktadır. Bunlar arasında öne çıkanlar arasında Simmer Down, Lonesome Feeling ve Thank You Lord dikkat çekmektedir.