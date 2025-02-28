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Bunu kaçıranlar 15 yıl beklemek zorunda kalacak! 7 gezegen yan yana sıralanacak... Çıplak gözle bile görülecek

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.02.2025 13:30
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Bu hafta, 2040’a kadar bir daha yaşanmayacak muazzam bir gökyüzü gösterisi! Mars, Jüpiter, Venüs, Neptün ve diğer beş gezegen, 28 Şubat gecesi sadece birkaç dakika için yan yana dizilecek.

Bunu kaçıranlar 15 yıl beklemek zorunda kalacak! 7 gezegen yan yana sıralanacak... Çıplak gözle bile görülecek

Bu hafta, gökyüzünde nadir bir doğa olayı yaşanacak. Mars, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Neptün, Merkür ve Satürn, kısa bir süreliğine birbirine yakın bir konumda olacak ve bu eşsiz görüntü "gezegen geçidi" olarak bilinecek. Bu olayı 2040 yılına kadar bir daha görme şansı olmayacak. Özellikle 28 Şubat gecesi, gün batımından hemen sonra, açık bir gökyüzünde yedi gezegenin sıralandığı anı görmek mümkün.

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SIRALANACAKLAR

Venüs ve Jüpiter, parlaklıklarıyla dikkat çekerken, Mars’ın kırmızımsı rengi de kolayca fark edilebilecek. Uzmanlar, Merkür, Venüs, Jüpiter ve Mars'ın çıplak gözle görünürken, Satürn’ün ufukta alçakta olduğu için daha zor görüleceğini, Uranüs ve Neptün’ü görebilmek için ise teleskopa ihtiyaç duyulacağını belirtiyor.

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"BİR KAÇ DAKİKA ŞANSINIZ OLACAK"

Greenwich Kraliyet Gözlemevi’nden astronom Dr. Edward Bloomer, "Gezegenleri görmek için ışık kirliliğinden uzak bir yer seçmek çok önemli. Gün batımından sonra ufuk çizgisinin altına düşmeden önce sadece birkaç dakika şansınız olacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
uzay gezegen
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