Bunun yüzünden 550 bin liralık ceza yemişti! Şeyma Subaşı son paylaşımıyla şaşırttı! Görenler 'doğru mu okudum?' dedi

MYNET-Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı'nın adı son olarak futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Subaşı ise; "Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum. LOL. Ve neredeyse düşünüyordum... Acaba herhangi bir heyecan, herhangi bir yer veya herhangi bir insan olacak mı? Ve ne oldu biliyor musunuz? Evet. Hâlâ hissedecek çok şey var. En tatlı zaman her yerde hissediyorum" açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de Ticaret Bakanlığı, Instagram hesabından gizli reklam yaptığını tespit ettiği Şeyma Subaşı'ya 550 bin TL ceza kesmişti.

SON PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Subaşı yediği cezanın moral bozukluğunu Bali’de atarken ilginç bir paylaşım yaptı. Kaldığı otelin saunasından bikinili poz paylaşan Şeyma Subaşı küfürlü bir şekilde “Reklam değildir a...k” ifadelerini yazdı.

GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRDI

Ünlü ismin bu paylaşımını gören herkes çok şaşırdı. Subaşı'nın paylaşımına herkes 'doğru mu okudum?' yorumunu yaptı.