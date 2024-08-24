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  4. Bunun yüzünden 550 bin liralık ceza yemişti! Şeyma Subaşı son paylaşımıyla şaşırttı! Görenler 'doğru mu okudum?' dedi

Bunun yüzünden 550 bin liralık ceza yemişti! Şeyma Subaşı son paylaşımıyla şaşırttı! Görenler 'doğru mu okudum?' dedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.08.2024 08:28
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Mohammed Alsaloussi ile sadece 4 ay evli kalan Subaşı'nın adı boşanmanın ardından birçok isimle anıldı. Son olarak adı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk dedikodularına karışan Subaşı 'Aşık oldum' itirafıyla çok konuşulmuştu. Şeyma Subaşı şimdi de son paylaşımıyla şaşırttı. Ünlü ismin paylaşımını görenler 'doğru mu okudum?' dedi.

MYNET-Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı'nın adı son olarak futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Subaşı ise; "Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum. LOL. Ve neredeyse düşünüyordum... Acaba herhangi bir heyecan, herhangi bir yer veya herhangi bir insan olacak mı? Ve ne oldu biliyor musunuz? Evet. Hâlâ hissedecek çok şey var. En tatlı zaman her yerde hissediyorum" açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı.

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Geçtiğimiz günlerde de Ticaret Bakanlığı, Instagram hesabından gizli reklam yaptığını tespit ettiği Şeyma Subaşı'ya 550 bin TL ceza kesmişti.

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SON PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Subaşı yediği cezanın moral bozukluğunu Bali’de atarken ilginç bir paylaşım yaptı. Kaldığı otelin saunasından bikinili poz paylaşan Şeyma Subaşı küfürlü bir şekilde “Reklam değildir a...k” ifadelerini yazdı.

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GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRDI

Ünlü ismin bu paylaşımını gören herkes çok şaşırdı. Subaşı'nın paylaşımına herkes 'doğru mu okudum?' yorumunu yaptı.

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Şeyma Subaşı
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