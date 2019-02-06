Bünyamin Sürmeli canlı yayında uyardı: İki karış suya bile dikkat! Antalya Valisi 'sokağa çıkmayın' demişti

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.02.2019 09:09 | Son Güncelleme

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, hortum alarmına ilişkin son bilgileri canlı yayında paylaştı. Sürmeli, 50 cm yüksekliğinde bir suyun bir otomobili rahatlıkla sürükleyebileceğini belirterek, iki karışa yakın bir sel suyunun ise bir insanı devirebilecek güçte olduğunun altını çizdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, dün akşam CNN Türk'te yaptığı açıklamada özellikle saat 09.00-12.00 saatleri arasında vatandaşları sokağa çıkmamaları yönünde uyarmıştı.

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli'nin değerlendirmeleri şöyle:

"Geçen sistemde yağışın miktarı 200 kilogramdı, bu gelen sistemle beraber 130 - 145 kilogram kadar. Ama yağışın miktarı geçen seferkinden az olsa da bu kadar yağış bile sel yapabilir.

Bu yağış, geçen iki üç sistemin üzerine ekleniyor. Dereler, nehirler dolmuş durumda; hatta taşıyor. Dere yataklarına yakın çevrelerde dikkat. Maalesef yaşadığımız can kayıplarından bir kaçı da, taşkın nedeniyle suyun dereden çıkıp aracı alıp sürüklemesiydi. 50 - 60 cm su yüksekliği 1 - 1,5 tonluk aracı sürükleyebilecek güçtedir.

Bir karışı biraz aşan bir su yüksekliği, iki karışı bulmayan su yüksekliği bir kişiyi devirecek güçte. Neden? Deniz suyu gibi değil, düzgün akmıyor. Sel suyunda olmuyor. Çünkü sürekli farklı yönlerden bir akışı var, o yüzden dengeyi sürekli bozuyor. Sel suyuna girmemek lazım.

Kemer, Finike, Kaş bu alanlar yağışın en fazla olduğu alan. Günün ilk yarısında miktarı daha fazla ama yağış iki güne yayılmış bir yağış. Bugünün üzerine yarın da yağışlar etkilenecek. Muğla'nın güney ilçelerinde, Dalaman'da Datça'da Marmaris'te fırtınayla beraber yağış var. Antalya'daki kadar miktarı çok değil ama bu alanda da kuvvetli rüzgar kıyıda bile 60-65 kilometrelerde.

SÜPER HÜCRE VE HORTUM RİSKİ

Yüzde 20'ler dolayında görülüyor bu olasılık. Ancak bu öyle bir riskin bulunduğunu bize söylüyor. Bu risk, yaptığı etki itibariyle büyük bir risk diyebiliriz."

ANTALYA VALİSİ: OKULLAR TATİL, SOKAĞA ÇIKMAYIN

CNN TÜRK canlı yayına katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzün iki adet uyarısı oldu. Bu gece ve yarın Antalya'nın batı ilçelerinde fırtına hızının zaman zaman 100 km geçeceği ve hortum riski uyarısı nedeniyle vatandaşımıza valiliğimizin sitesinden, sosyal medya hesaplarından duyurmuş olduk. Antalya'nın batısında kalan ilçelerde de 1 gün özel ve resmi kreşten başlayarak tüm okullarda eğitime ara verdik.

Yarın özellikle 09.00-12.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın işi olmadıkça açık alanlarda bulunmamasını tavsiye ediyoruz. Eğer bir hortum riski görürlerse kapalı alanlarda muhafaza etmelerini öneriyoruz. Çiftçilerimizin de alabilecekleri önlemleri bu geceden almalarını tavsiye ediyoruz."

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