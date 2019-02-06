Bünyamin Sürmeli canlı yayında uyardı: İki karış suya bile dikkat! Antalya Valisi 'sokağa çıkmayın' demişti

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli'nin değerlendirmeleri şöyle:

"Geçen sistemde yağışın miktarı 200 kilogramdı, bu gelen sistemle beraber 130 - 145 kilogram kadar. Ama yağışın miktarı geçen seferkinden az olsa da bu kadar yağış bile sel yapabilir.

Bu yağış, geçen iki üç sistemin üzerine ekleniyor. Dereler, nehirler dolmuş durumda; hatta taşıyor. Dere yataklarına yakın çevrelerde dikkat. Maalesef yaşadığımız can kayıplarından bir kaçı da, taşkın nedeniyle suyun dereden çıkıp aracı alıp sürüklemesiydi. 50 - 60 cm su yüksekliği 1 - 1,5 tonluk aracı sürükleyebilecek güçtedir.

Bir karışı biraz aşan bir su yüksekliği, iki karışı bulmayan su yüksekliği bir kişiyi devirecek güçte. Neden? Deniz suyu gibi değil, düzgün akmıyor. Sel suyunda olmuyor. Çünkü sürekli farklı yönlerden bir akışı var, o yüzden dengeyi sürekli bozuyor. Sel suyuna girmemek lazım.

Kemer, Finike, Kaş bu alanlar yağışın en fazla olduğu alan. Günün ilk yarısında miktarı daha fazla ama yağış iki güne yayılmış bir yağış. Bugünün üzerine yarın da yağışlar etkilenecek. Muğla'nın güney ilçelerinde, Dalaman'da Datça'da Marmaris'te fırtınayla beraber yağış var. Antalya'daki kadar miktarı çok değil ama bu alanda da kuvvetli rüzgar kıyıda bile 60-65 kilometrelerde.