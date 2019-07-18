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Burada evler 6 TL'ye satılıyor! Alıcılara iş garantisi de veriliyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 18.07.2019 11:15 | Son Güncelleme

İsviçre'nin güneyindeki Monti Sciaga isimli dağ köyünde evler 1 İsviçre Frango yani 5.8 TL gibi bir fiyata satılıyor. Üstelik burada yaşamayı kabul edenlere iş garantisi de veriliyor.

Burada evler 6 TL'ye satılıyor! Alıcılara iş garantisi de veriliyor

İsviçre’nin güneyindeki Monti Sciaga adlı dağ köyündeki eski taş evlerin yeniden canlandırılması için 1 İsviçre Frangı gibi sembolik bir fiyata satışa sunuldu.

İngiliz Daily Mail gazetesindeki haberde, cazip teklifin İtalyanca konuşulan Ticino kantonundaki köyde tamamen ya da kısmen yıkılmış olan evleri kapsadığı belirtilirken, belediyenin verdiği bilgiye göre tüm evlerin su şebekesine bağlı olduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca satışa sunulan dağ evlerinin Maggiore Gölü’nün çok yakınında yer aldıkları, köyün İtalyan sınırına çok yakın olduğunu ve bu nedenle Milano’ya ve Como Gölü’ne hızlı bir şekilde ulaşılabileceği ifade edildi.

Evleri bu fiyattan satın almak isteyenlere, yapıları restore etme şartı koşuluyor. Yerli yönetim, buraya taşınacak olan yeni ev sahiplerine balıkçılık, çiftçilik, inşaat ve fırıncılık alanlarında çalışma imkanı da sunacak.

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Anahtar Kelimeler:
isviçre ev

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