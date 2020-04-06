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Burak Akkul'un sağlık durumu hakkında ümit verici gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 13:53 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, ünlü sunucunun sağlık durumu herkesi heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Burak Akkul'un sağlık durumu hakkında ümit verici gelişme

"Çok Gezenti" isimli gezi programının sunucusu Burak Akkul, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Burak Akkul'un sağlık durumunun stabil olduğu açıklanmış ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ifade edilmişti.

'İYİLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Burak Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, ünlü sunucunun sağlık durumuna ilişkin ümit veren bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hüseyin Arslan, "Burak Akkul ile ilgili çok güzel haberler var. İyileşme süreci devam ediyor. Daha güzel haberler için biraz daha sabredeceğiz. Seda Akkul iyi haberleri duyurmak için sabırla bekliyor" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Burak Akkul, sağlık durumu, çok gezenti,

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
pardon, neden herkes heyecanlansın ki?
İnsanları sevenler herşeyden nefret duymayanlar diye parantez açmayı unutmuş kusura bakma.
herkes givi bir can daha kurtulur diye başka bişey aramaya gerek yok
allah yardımcınız olsun sizleri seviyoruz
oley be! Burak Akkul sevdiğimiz bir sunucu!! TV den tanıdığımız kadarı ile insan gibi bir insan NOKTA!!
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