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Burak Altındağ duyurdu: Beyaz Show ekranlara dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 10:16 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk Acun Ilıcalı ile anlaştı. Beyaz ile bir bütün olan Beyaz Show bu sefer TV8'de ekrana gelecek. İddialara göre Beyaz Show ekranlara dönüyor.

Burak Altındağ duyurdu: Beyaz Show ekranlara dönüyor

Mayıs 2018'de son programını çeken Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz sezon TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapmıştı.

20 yıldan fazla süre ekranların en çok izlenen talk show programlarından olan Beyaz Show, TV8 ekranlarında, yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Beyazıt Öztürk'ün yıllardır program yaptığı Kanal D'den ayrılarak TV8 ekranında program yapacağını söyledi.

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Altındağ paylaşımında "Beyaz Show nihayet geri dönüyormuş. Bu sefer TV8'de olacakmış. Başlasın ceket iliklemeler hadi bakalım" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu yeni programı hakkındaki iddialara henüz açıklama yapmadı.

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