MAGAZİN

Burak Deniz'den açıkladı! Büşra Develi ile ayrıldı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.06.2018 11:50 | Son Güncelleme

Ünlü çiftin 3 yıllık ilişkisi bitti mi?

3 yıldır aşk yaşayan oyuncu çift Büşra Develi ile Burak Deniz'in ayrıldığı iddia edildi.

Burak Deniz'den ayrılık açıklaması

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Büşra Develi'nin birlikte rol aldıkları 'Arada' filmin galasında çekilen fotoğraf hariç diğer bütün fotoğrafları sayfasından silmesi iddiaları güçlendirdi.
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Haberlerin ardından Twitter sayfasında "Arkadaşlar çıkan haberlerin, kişilerin gerçekle alakası yoktur. Daha önemli konulara kafa yoralım lütfen” açıklamasını yaptı."
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Bu arada çift birbirlerini takip etmeye devam ediyor...
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