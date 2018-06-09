Burak Deniz'den açıkladı! Büşra Develi ile ayrıldı mı?

3 yıldır aşk yaşayan oyuncu çift Büşra Develi ile Burak Deniz'in ayrıldığı iddia edildi.

Büşra Develi'nin birlikte rol aldıkları 'Arada' filmin galasında çekilen fotoğraf hariç diğer bütün fotoğrafları sayfasından silmesi iddiaları güçlendirdi.

Haberlerin ardından Twitter sayfasında "Arkadaşlar çıkan haberlerin, kişilerin gerçekle alakası yoktur. Daha önemli konulara kafa yoralım lütfen” açıklamasını yaptı."

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Bu arada çift birbirlerini takip etmeye devam ediyor...