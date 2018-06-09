Burak Deniz'den açıkladı! Büşra Develi ile ayrıldı mı?

3 yıldır aşk yaşayan oyuncu çift Büşra Develi ile Burak Deniz'in ayrıldığı iddia edildi.
Burak Deniz'den ayrılık açıklaması
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Büşra Develi'nin birlikte rol aldıkları 'Arada' filmin galasında çekilen fotoğraf hariç diğer bütün fotoğrafları sayfasından silmesi iddiaları güçlendirdi.
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Haberlerin ardından Twitter sayfasında "Arkadaşlar çıkan haberlerin, kişilerin gerçekle alakası yoktur. Daha önemli konulara kafa yoralım lütfen” açıklamasını yaptı."
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Bu arada çift birbirlerini takip etmeye devam ediyor...
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