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Burak Deniz’in ilk buluşma itirafı! ‘Burnundan sümük...’

16.10.2020 16:33 | Son Güncelleme:
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Burak Deniz’in ilk buluşma itirafı! ‘Burnundan sümük...’

İbrahim Selim’in Youtube’da yayınlanan “İbrahim Selim İle Bu gece” programının son konuğu yakışıklı oyuncu Burak Deniz oldu. Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Deniz’in itirafları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Fox TV’de yayınlanan Bizim Hikaye dizisinden sonra büyük bir hayran kitlesine kavuşan Burak Deniz son günlerde aşk hayatındaki gelişmeler ve yeni projelerle adından söz ettiriyor. Kendisi gibi oyuncu olan Büşra Develi ile ilişkisini sonlandıran başarılı sanatçının adı son günlerde ünlü manken Didem Soydan’la anılmaya başlandı. Hakkında çıkan haberlere karşı sessizliğini koruyan Burak Deniz programın sunucusu İbrahim Selim’in tüm sorularını büyük bir samimiyetle cevapladı.

burak deniz

Blu TV’de yayınlanan Yarım Kalan Aşklar dizisi için Dilan Deniz Çiçek’le kamera karşısına geçen Burak Deniz’in aşk hayatındaki ilginç anıları herkesi gülümsetti.

BURAK DENİZ’İN ANISI KAHKAHA TUFANI YARATTI

burak deniz2

İbrahim Selim’in “Tükür Yüzüme” ismini verdiği bölümde yakışıklı oyuncuyu köşeye sıkıştıracak sorular yöneltti. Burak Deniz’in “Birini etkilemek için yaptığın en aptalca şey ne?” sorusuna verdiği cevap ise salondaki izleyicileri kahkaya boğdu.

Başarılı oyuncu yıllar önce minibüste gördüğü güzel bir kızı etkilemek isterken başına gelen tuhaf olayı anlattı. Deniz, “İzmit’te bir gün minibüste gidiyordum. En arkada çok güzel bir kız vardı. Minibüsten inerken kıza son bir karizmatik bakış atmak istedim ve kafamını kapının üst direğine vurdum. Hiç bozuntuya vermeden yürümeye devam ettim ama canım inanılmaz yandı” ifadelerini kullandı.

‘BURNUNDAN SÜMÜK ÇIKTI’

burak deniz

İbrahim Selim’in en tuhaf buluşmasını anlatmasını üzerine Burak Deniz, “Her insanın başına gelebilecek gibiydi. Kızın başına kötü şeyler geldi. Kusmadı, daha kötüsü oldu. Konuşurken burnundan sümük çıktı. Tuvalete gitti bir daha da dönmedi" yanıtını verdi.

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