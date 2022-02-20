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Burak Deniz'in yeni aşkı Şahika Ercümen çıktı! Elinde sevgilisinin çantasıyla yakalandı

20.02.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Soydan'dan ayrılan Burak Deniz yeni aşka yelken açtı. Burak Deniz sevgilisi olduğu iddia edilen sporcu Şahika Ercümen'le yakalanınca panik yaşadı. İkili ve Deniz'in yakın çevresi doğum kutlaması için buluşmuştu. Burak Deniz ve Şahika Ercümen'in 2 aydır birlikte olduğu iddia ediliyor.

Burak Deniz'in yeni aşkı Şahika Ercümen çıktı! Elinde sevgilisinin çantasıyla yakalandı

Burak Deniz yeni sevgilisiyle yakalanınca panik yaşadı. Didem Soydan ile ayrıldıktan sonra aşk hayatı merak edilen Burak Deniz, önceki gece Kuruçeşme’de sevgilisi olduğu iddia edilen sporcu Şahika Ercümen'le görüntülendi. 31'inci yaş gününü kız arkadaşı ve menajeriyle birlikte kutlayan oyuncu, Milliyet'in haberine göre; mekan çıkışı kameraları karşısında görünce kısa süreliğine panik yaşadı.

Deniz mekan çıkışı kameraları karşısında görünce kısa süreliğine panik yaşarken, Ercümen kameraları fark edince hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalıştı.

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Sadece arkadaş olduklarını söyleyen Burak Deniz, kız arkadaşının çantasını neden taşıdığını soran muhabirlere, “Benim desem inanmayacaksınız zaten. Evet arkadaşımın çantasını taşıyorum” yanıtını verdi.

Son olarak Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz'in, Ercümen ile iki aydır aşk yaşadığı öne sürüldü.

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Burak Deniz
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