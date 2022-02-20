Burak Deniz'in yeni aşkı Şahika Ercümen çıktı! Elinde sevgilisinin çantasıyla yakalandı

Burak Deniz yeni sevgilisiyle yakalanınca panik yaşadı. Didem Soydan ile ayrıldıktan sonra aşk hayatı merak edilen Burak Deniz, önceki gece Kuruçeşme’de sevgilisi olduğu iddia edilen sporcu Şahika Ercümen'le görüntülendi. 31'inci yaş gününü kız arkadaşı ve menajeriyle birlikte kutlayan oyuncu, Milliyet'in haberine göre; mekan çıkışı kameraları karşısında görünce kısa süreliğine panik yaşadı.

Deniz mekan çıkışı kameraları karşısında görünce kısa süreliğine panik yaşarken, Ercümen kameraları fark edince hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalıştı.

Sadece arkadaş olduklarını söyleyen Burak Deniz, kız arkadaşının çantasını neden taşıdığını soran muhabirlere, “Benim desem inanmayacaksınız zaten. Evet arkadaşımın çantasını taşıyorum” yanıtını verdi.

Son olarak Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz'in, Ercümen ile iki aydır aşk yaşadığı öne sürüldü.

