MAGAZİN

Burak Deniz kapıda kaldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2018 14:20 | Son Güncelleme

Oyuncu Burak Deniz, önçeki akşam Cihangir'de görüntülendi.

Burak Deniz kapıda kaldı!

Sevgilisi Büşra Develi sorulan Burak Deniz, "Sette ikimiz de çok yoğun çalışıyoruz, pek görüşemiyoruz" dedi.

Başarılı oyuncu, Develi'nin rol aldığı 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' projesinin reytingleri hakkında, "Böyle büyük bütçeli bir dizinin reytiglerini konuşmak için daha çok erken. Daha tam olarak dizi oturmamış olabilir. Ama benim bildiğim kadarıyla çok iyi gidiyor" dedi.

Apartamnın kapısını açmak için uzun süre uğraşayan oyuncu, başarılı olamadı. Daha sonra arkadaşını arayan Deniz, ona da ulaşamadı. Uzun süre bekleyen oyuncu, kapıda kalarak binaya giremedi.

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