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Burak Deniz ve Şahika Ercümen aşk mı yaşıyor? Flaş iddia! Burak Deniz ve Survivor yıldızı Şahika Ercümen sevgili mi?

20.02.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak "Maraşlı" dizisiyle ekranlara gelen yakışıklı oyuncu Burak Deniz'in daha önce Didem Soydan ile birlikte olduğu biliniyordu. Ünlü çift geçtiğimiz senenin sonunda ilişkilerini sonlandırmıştı. Bu ilişki sonrası kalbi boş olduğu düşünülen ünlü oyuncu Burak Deniz, iddialara göre sürpriz bir isim ile aşk yaşıyor. Peki Burak Deniz ile Survivor yıldızlarından Şahika Ercümen aşk mı yaşıyor? İşte merak edilenler...

Burak Deniz ve Şahika Ercümen aşk mı yaşıyor? Flaş iddia! Burak Deniz ve Survivor yıldızı Şahika Ercümen sevgili mi?

Önceki gün doğum gününü kutlamak için bir mekanda eğlenen oyuncu Burak Deniz, yeni dizisi "Şahmeran" için hazırlıklarını sürdürüyor. Diziden önce sürpriz aşkıyla gündeme gelen Deniz, son olarak kameralara yakalandı.

BURAK DENİZ VE ŞAHİKA ERCÜMEN AŞK MI YAŞIYOR?

Eski Survivor yarışmacısı ve dalış rekortmeni Şahika Ercümen ile birlikte doğum gününü kutlamış olan Burak Deniz sevgilisi olduğu düşünülen Ercümen ile el ele şekilde mekandan çıkış yaptı. Ercümen hakkında 'arkadaşım' şeklinde konuşan ünlü oyuncunun, konuyla ilgili kaçamak cevaplar vermesi dikkat çekti.

Deniz'in, 31'inci yaş gününü eski Survivor yarışmacılarından Şahika Ercümen ve menajeri ile kutlaması merak uyandırırken, Burak Deniz ve Ercümen'in mekan çıkışı kameraları karşısında görünce kısa süreliğine panik yaşaması iddiaları güçlendirdi.

Paylaşılan bilgilere göre Şahika Ercümen ile yakınlaşması, ortak bir proje için bir araya gelmelerinin ardından başladı.

INSTAGRAM PAYLAŞIMLARINI BEĞENDİ!

Ayrıca Deniz'in, Şahika Ercümen'in Instagram postlarını beğenmesi de yine sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

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Maraşlı dizisi survivor Burak Deniz Didem Soydan
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