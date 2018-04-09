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Burak Hakkı, kendi çiftliğinde organik tarım yapıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2018 15:27 | Son Güncelleme

Oyuncu Burak Hakkı, oğlu doğduktan sonra tarıma merak sardı. Ünlü isim Saroz Körfezi’ndeki çiftliğinde organik tarım yapıyor

Burak Hakkı, kendi çiftliğinde organik tarım yapıyor

Burak Hakkı oğlu Rüzgar doğduktan sonra hayalini kurduğu çiftliğe 2008 yılında kavuşmuştu. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiren ünlü oyuncu emeklerinin karşılığını almaya başladı.

Ünlü oyuncu Burak Hakkın, Bereket TV'de yayınlanan Ziraat Mühendisi Selahattin Yılmaz'ın sunduğu 'Artı Gündem' programına konuk oldu.

TOPRAK BENİ DİNLENDİRİYOR

Tarıma olan ilgisini ve bahçesini anlatan ünlü oyuncu 'Burada birçok şey yetişiyor. Toprakla uğraşmak beni dinlendiriyor' dedi.

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İşte Burak Hakkı'nın açıklamalarından satırbaşları:

"2008 yılında oğlum Rüzgar doğdu. O doğduğu zaman onun geleceği için bir şeyler yapmak istedim. Aynı yıl bu araziyi aldım. Ailem 20 yıldır Gelibolu'da yaşıyor. Yaklaşık 10 yıldır da bahçe ile meşgul oluyoruz, toprakla uğraşmayı çok seviyorum.

10 yıl önce bu kadar ceviz ağacım yoktu. Bu arsayı aldığım zaman genelde burada zeytin yetiştiriyorlardı.

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KENDİM ARAŞTIRARAK ÖĞRENDİM

Ben biraz daha araştırıp ‘Kurtuluş Savaşı’ zamanında bu topraklarda ceviz ağacı yetiştirildiğini öğrendim. Cevizin yetişme şartlarını da araştırdım ve burayı ailemle birlikte ceviz bahçesi yapmaya karar verdik.

Birçok şeyi kendim internetten araştırarak öğrendim, çok fazla profesyonel destek almıyoruz bu da bizim için çok keyifli oluyor.

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Ben ağaçlarda budama işlemini seviyorum. Annem ise aşılama işleriyle uğraşıyor. Bu arazi ile uğraşmayı seviyorum. Burada birçok şey yetişiyor. Toprakla uğraşmak beni dinlendiriyor. Şuan da buraya yetemiyorum aslında, zor bir arazi bunun için sürekli araştırıyorum. En büyük hedefim burayı en iyi hale getirmek."

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