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Burak Kut'tan bomba hikaye: Allah’tan duştan bornozla çıkmışım

19.05.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'a konuk olan Burak Kut gençliğinde hayranlarıyla yaşadığı olayları anlattı. İşte Burak Kut'un yaşadığı ilginç olay.

Burak Kut'tan bomba hikaye: Allah’tan duştan bornozla çıkmışım

Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalı için hazırladığı “Dur Bi Dinle” serisine bu hafta Burak Kut konuk oldu. Şöhret basamaklarını ve yaşadığı zorlukları tek tek anlatan Kut, ‘Ölüm tehditleri aldım, kazandığım parayı tutamadım ama hatalarımdan ders çıkardım’ ifadelerini kullandı.

Burak Kut ayrıca geçmiş yıllarda evine gelen hayranlarıyla ilgili de şunları söyledi:

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"KAÇ KERE KARAKOLA GİTTİM"

"Rumelihisarı’nda bir evde oturuyordum. Evim hemen tespit ediliyordu. Artık insanları kontrol edemiyordum. Dışarı çıkabilmek için polis çağırdığım çok oldu. Dış kapı açık, izole bir yerdeyim bilirsiniz oraları. Allah’tan duştan bornozla çıkmışım. Anne kız adresimi bulmuş, kapıdan girmiş salona oturmuşlar. Güler yüzlü biri olduğum için tanışıyoruz gibi konuşuyorlar. ‘Naber Burak’ diyorlar mesela. Evinden kaçıp gelenler var. Kaç kere karakola gittim şehir dışından kaçıp gelenler var. Polise yakalanınca adımı söylüyorlardı, polis de ‘şahıs seni tanıdığını söylüyor konuşmak zorundayız’ diyordu.

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Saymakla bitmeyecek olaylar oldu. Bir gece o zaman Ataköy’de oturuyorum kapıda bekliyorlar “beklemeyin çekimim var” diyorum, gidiyorum. Döndüğümde biri 9-10 gibi hala kapıdaydı. “Hayranımızdır biraz daha konuşalım” diye eve aldım. Konuştukça anladım ki evden kaçmış. Aldım arabayla evine bıraktım. Kapıyı atletli bir abimiz açtı ‘sen misin Burak Kut’ diye beni sopayla kovaladı. Arabayla patinaj yapıp kaçıyorum. Psikolojik tedavi safhasına gelen birçok insan vardı. Yemek yerken masaya bir tabak daha koyuyorlarmış ’Burakcım sen de yer misin’ falan diyorlarmış kendi kendilerine."


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Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Burak Kut
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