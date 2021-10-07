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Burak Özçivit, Fahriye Evcen’le yaşadığı iddia edilen dadı krizi hakkında konuştu

07.10.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Eşi Fahriye Evcen ile arasında 'dadı krizi' yaşandığı iddia edilen Özçivit'ten açıklama geldi.

Burak Özçivit, Fahriye Evcen’le yaşadığı iddia edilen dadı krizi hakkında konuştu

Kendisine rakip olacak olan eşi Fahriye Evcen'in projesi sorulması üzerine konuşan Özçivit, ''Bizim dizi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Fahriye'nin projesini de merak etmiyor değilim. Ortaya nasıl bir iş çıkacak merak ediyorum.'' dedi.

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Snob Magazin’in haberine göre; Eşi Fahriye Evcen ile arasında 'dadı krizi' yaşandığı iddia edilen Özçivit'ten açıklama geldi. Özçivit, ''Öyle bir kriz yok. O işlerle Fahriye ilgileniyor. Ona sormanız daha doğru olur.'' ifadelerini kullandı.

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TV'den kazandığı parayı nasıl değerlendirdiği sorulan Özçivit, ''Bu tarz şeyleri konuşmaktan pek hoşlanmıyorum. Bu soruyu geçelim lütfen'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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