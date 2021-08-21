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Burak Özçivit'i oğlu Karan karizmasıyla alt etti! Fahriye Evcen kayıtsız kalamadı

21.08.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve şimdilerde ekrana dönmeye hazırlanan eşi Fahriye Evcen, attıkları her adımla gündeme geliyorlar. Çalışkuşu dizisinde başlayan aşklarını, 2017 yılında nikah masasına taşıyan ünlü çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında kucaklarına almıştı. Karan, sosyal medyada en az anne-babası kadar dikkat çekiyor.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

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Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı.

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Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Burak Özçivit sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımı ile ilgi odağı oldu.

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Burak Özçivit'in oğlu Karan ile at bindiği anlara beğeni yağarken Fahriye Evcen de baba-oğulun karelerine "Ayy deliricemm" yorumunu yaptı. Karan şimdiden karizması ile babasının tahtına aday gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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