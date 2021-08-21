Burak Özçivit'i oğlu Karan karizmasıyla alt etti! Fahriye Evcen kayıtsız kalamadı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı.

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Burak Özçivit sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımı ile ilgi odağı oldu.

Burak Özçivit'in oğlu Karan ile at bindiği anlara beğeni yağarken Fahriye Evcen de baba-oğulun karelerine "Ayy deliricemm" yorumunu yaptı. Karan şimdiden karizması ile babasının tahtına aday gösterildi.



