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Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan arasında soğuk rüzgarlar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Önümüzdeki sezon Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Diriliş Osman'da başrol oynayacak olan Burak Özçivit, oy kullandığı okulda dizinin şu anki başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ı görünce telefonuna sarılıp görmemezlikten geldiği iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından Burak Özçivit, açıklama yaptı...

Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan arasında soğuk rüzgarlar!

Seçim günü ünlüler de sandık başındaydı. Aynı okulda oy kullanan Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan arasında soğuk rüzgârlar estiği iddia edilmişti. Özçivit’ten o iddialara açıklama geldi.
31 Mart günü yapılan yerel seçimlerde aynı okulda oy kullanan Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit için ortaya atılan iddia cevap buldu.

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Engin Altan Düzyatan’ı görmezden geldiği hatta hemen telefona sarıldığı iddia edilen oyuncu Burak Özçivit konuya açıklık getirdi.

Burak Özçivit yaptığı açıklamada, “Engin kardeşim çok güzel ve başarılı bir iş yapmaktadır. Engin’i nerede görsem selam da veririm konuşurum da. Bizim aramızda böyle şeyler olmaz” ifadelerini kullandı.

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Burak Özçivit Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğru

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu burak özçivitin oyunculuğu yok kardeşim. bu rolün altından kalkamaz. dizi iyi gidiyordu ama bundan sonra vi dönem oynar sonra kalkar yayından. engin altan götürüyordu diziyi.
burak o role uygun değil bence
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