Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan arasında soğuk rüzgarlar!

Seçim günü ünlüler de sandık başındaydı. Aynı okulda oy kullanan Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan arasında soğuk rüzgârlar estiği iddia edilmişti. Özçivit’ten o iddialara açıklama geldi.

31 Mart günü yapılan yerel seçimlerde aynı okulda oy kullanan Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit için ortaya atılan iddia cevap buldu.

Engin Altan Düzyatan’ı görmezden geldiği hatta hemen telefona sarıldığı iddia edilen oyuncu Burak Özçivit konuya açıklık getirdi.

Burak Özçivit yaptığı açıklamada, “Engin kardeşim çok güzel ve başarılı bir iş yapmaktadır. Engin’i nerede görsem selam da veririm konuşurum da. Bizim aramızda böyle şeyler olmaz” ifadelerini kullandı.

