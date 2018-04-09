MAGAZİN

Burak Özçivit ile Kerem Bürsin'e gişe şoku!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2018 21:35 | Son Güncelleme

Burak Özçivit ile Kerem Bürsin'in başrolü paylaştığı 'Can Feda' filmi gişede hayal kırıklığı yaşadı. İlk 3 günde 110 bin 685 kişi tarafından izlendi.

Burak Özçivit ile Kerem Bürsin'e gişe şoku!

Son olarak Murat Boz’la birlikte kamera karşısına geçtiği Kardeşim Benim 2 filminde büyük bir hüsran yaşayan Özçivit, geçen hafta vizyona giren Can Feda ile de istediği açılışı yapamadı.

Kerem Bursin ve Burak Özçivit’in başrolü paylaştığı film, ilk hafta sonunda 110 bin kişi tarafından izlenip, listede kendine ancak üçüncü sıradan yer bulabildi.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in 6 hafta önce gösterime giren Ailecek Şaşkınız filmi ise 150 bin kişi tarafından izlendi ve geçtiğimiz hafta sonunu lider kapattı.

Ailecek Şaşkınız toplamda ise 3 milyon 337 bin kişiye ulaştı ve en çok izlenen Türk filmleri listesinde yükselişini sürdürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit kerem bürsin

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