Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman 37 ülkede yayında

Atv ekranında yayınlanan iki sezonda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgi görüyor. Bugüne kadar birçok ülkede satılan ve yayınlandığı ülkelerde reytingleri alt üst eden 'Kuruluş Osman', TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada yüz milyonlarca seyirciye ulaştı.

Dizi, şimdi de Endonezya ve Bosna Hersek'te yayına girmeye hazırlanıyor. Endonezya'nın en popüler kanallarından biri olan NET TV'de yayınlanacak olan 'Kuruluş Osman', Bosna Hersek'te ise ülkenin en eski ve önemli kanalı Hayat TV'de seyirciyle buluşacak. Endonezya ve Bosna Hersek ile birlikte toplam 37 ülkede izleyiciyle buluşan dizi, yayınlandığı ülkelerde büyük beğeniyle izleniyor.

