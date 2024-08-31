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  4. Burak Özçivit'in Rusya'daki davetten görüntüleri ortaya çıktı! Hayranının saçlarını düzeltti... O anlar gündem oldu! 'Aman Fahriye görmesin'

Burak Özçivit'in Rusya'daki davetten görüntüleri ortaya çıktı! Hayranının saçlarını düzeltti... O anlar gündem oldu! 'Aman Fahriye görmesin'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.08.2024 09:52
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Son dönemde kazancı ve yatırımları ile gündemden düşmeyen Burak Özçivit'in Rusya'daki bir davetten görüntüleri ortaya çıktı. Hayranlarını kırmayarak hepsiyle fotoğraf çektiren Özçivit'in bir hayranı ile samimi halleri dikkat çekti. Hayranının saçını düzelten ünlü ismin o anlarına sosyal medyada yorum yağdı.

MYNET-Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da hayat verdiği 'Osman Bey' karakteri ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Burak Özçivit son dönemde rol aldığı reklam filmleri ve katıldığı paralı davetlerle gündemden düşmüyor.

Kazancı ile sık sık adından söz ettiren ünlü isim bu defa Rusya'da katıldığı bir davetteki görüntüleri ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

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BU ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Davette hayranlarını kırmayarak hepsiyle fotoğraf çektiren Özçivit'in bir hayranı ile samimi halleri gözlerden kaçmadı.

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Kadın hayranının kadraja giren saçlarını elleriyle düzelttiği görülen Özçivit'in bu görüntüleri hızla yayılırken sosyal medyada 'Aman Fahriye görmesin' yorumları yapıldı.

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YORUM YAĞDI

Burak Özçivit'in bu anları aynı zamanda sosyal medyayı da ikiye böldü. Bazı kullanıcılar 'öylesine yapılan bir hareket', 'ne çok anlam yüklendi çok saçma', 'her şeyi yanlışa çekmeyin' diyerek destek verirken bazı kullanıcılar da 'Fahriye sandı galiba', 'zaten normali bu' yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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