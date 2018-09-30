Burak Özçivit komşularla kavga edince...

Oyuncu Burak Özçivit’in 6 aracı olduğu için komşularının otoparkta yer bulmakta zorlandığı iddia edilmişti. Site sakinleriyle arası açılan Burak Özçivit, yaşanılan olaylar sonrasında 1 milyon TL değerindeki otomobilini elden çıkardı.

Eşinin isminin harflerinden oluşan (FR) özel plakalı aracını satan oyuncunun arabası Kuruçeşme’de başkası tarafından sürülürken görüntülendi.

Gazetecilerin araçtan inen beyefendiye oyuncu çifti sorması üzerine "Burak bey bu aracı bize sattı" açıklamasında bulundu.



