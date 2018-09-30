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Burak Özçivit komşularla kavga edince...

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

Oyuncu Burak Özçivit komşularla otopark yüzünden ters düşünce çareyi otomobilini satmakta buldu!

Burak Özçivit komşularla kavga edince...

Oyuncu Burak Özçivit’in 6 aracı olduğu için komşularının otoparkta yer bulmakta zorlandığı iddia edilmişti. Site sakinleriyle arası açılan Burak Özçivit, yaşanılan olaylar sonrasında 1 milyon TL değerindeki otomobilini elden çıkardı.

Eşinin isminin harflerinden oluşan (FR) özel plakalı aracını satan oyuncunun arabası Kuruçeşme’de başkası tarafından sürülürken görüntülendi.

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Gazetecilerin araçtan inen beyefendiye oyuncu çifti sorması üzerine "Burak bey bu aracı bize sattı" açıklamasında bulundu.


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Burak Özçivit Oyuncu Burak Özçivit Burak Özçivit otopark

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