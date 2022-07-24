Burak Özçivit Rusya'da kadın hayranlarıyla buluştu! Ebru Polat o pozu görünce dayanamadı

Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit daha önce para karşılığında Kuveyt’te ülkenin 80 zengin kadını ile birlikte yemek yemişti. Özçivit bu tarz bir etkinliği bu sefer de Rusya'da yaptı.

Burak Özçivit, Rusya’da bir restoranda kadın hayranlarıyla bir araya geldi, onlarla fotoğraf çektirdi.

Çıkışta izdiham nedeniyle korumaların arasında aracına binebildi. Sosyal medyada “Hamile Fahriye bu görüntüleri görmesin” yorumları yapıldı.

"HÜRREM OLUP GELMİŞ"

Fotoğraf sosyal medyada gündem olunca Ebru Polat da kendini tutamadı. Polat paylaşımın altına "Sağ alttaki de Hürrem heralde. Malkoçoğlu geliyor demişler o da Hürrem olup gelmiş" diyerek kadın hayranla dalga geçti.

