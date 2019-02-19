Burak Özçivit'ten Diriliş Osman öncesi tarih turu

Muhteşem Yüzyıl'da Malkoçoğlu’nu canlandıran Burak Özçivit, Diriliş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Diriliş Osman için hazırlıklara başlayan Özçivit, Özbekistan'ı ziyaret etti. Yer aldığı projelerin etkisiyle tarihe duyduğu merak iyice artan 34 yaşındaki oyuncu, reklam anlaşması için gittiği Özbekistan’da da müzeleri gezdi.

Başkent Taşkent’teki Timur İmparatorluğu Tarih Müzesi’ni gezmeye saatlerini ayıran Özçivit, müzede sergilenen eserleri önceledi. Özellikle Timur’un kostümlerinin sergilendiği bölümde uzun zaman geçiren Özçivit'e Özbek hayranlarının ilgisi de büyük oldu.





