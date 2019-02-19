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Burak Özçivit'ten Diriliş Osman öncesi tarih turu

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.02.2019 20:59 | Son Güncelleme

Yeni dizi Diriliş Osman'da başrolü üstlenen Burak Özçivit, iş için gittiği Özbekistan’da Timur İmparatorluğu Tarih Müzesi’ni gezdi.

Burak Özçivit'ten Diriliş Osman öncesi tarih turu

Muhteşem Yüzyıl'da Malkoçoğlu’nu canlandıran Burak Özçivit, Diriliş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Diriliş Osman için hazırlıklara başlayan Özçivit, Özbekistan'ı ziyaret etti. Yer aldığı projelerin etkisiyle tarihe duyduğu merak iyice artan 34 yaşındaki oyuncu, reklam anlaşması için gittiği Özbekistan’da da müzeleri gezdi.

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Başkent Taşkent’teki Timur İmparatorluğu Tarih Müzesi’ni gezmeye saatlerini ayıran Özçivit, müzede sergilenen eserleri önceledi. Özellikle Timur’un kostümlerinin sergilendiği bölümde uzun zaman geçiren Özçivit'e Özbek hayranlarının ilgisi de büyük oldu.

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Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler"Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler"
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Anahtar Kelimeler:
Diriliş Osman Burak Özçivit özbekistan

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