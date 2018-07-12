MAGAZİN

Burak Özçivit'ten ilginç rekor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2018 21:01 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Kasım ayında vizyona giren 'Kardeşim Benim 2' filmiyle gişede büyük hüsran yaşayan Burak Özçivit, yeni projesi için ince eleyip sık dokuyor.

Burak Özçivit'ten ilginç rekor!

Geçtiğimiz Kasım ayında vizyona giren 'Kardeşim Benim 2' filmiyle gişede büyük hüsran yaşayan Burak Özçivit, yeni projesi için ince eleyip sık dokuyor.
Kardeşim Benim’ filminin serisinin ikincisinde umduğunu bulamayan ve başrol paylaştığı Murat Boz ile yollarını ayıran Burak Özçivit, önceki gün Bebek’teydi.

Uzun süredir dizilerde de boy göstermeyen Özçivit, saat 14:00’te girdiği mekandan akşam 22:00’de ayrıldı. Oyuncunun, yeni bir proje için buluşma ayarladığı ve bu sefer son filmindeki gibi hüsran yaşamak istemediği öğrenildi.

burak

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