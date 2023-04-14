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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den Karan’a doğum günü partisi! Küçük oğulları Kerem’le ilk poz

14.04.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen ocak ayında ikinci bebeğini kucağına aldı. Ünlü çift, ilk çocukları Karan’ın ardından dünyaya gelen ikinci bebeklerine Kerem adını verdi. Sevilen isimler oğulları Karan’ın 4. yaş doğum günü partisinde küçük oğulları Kerem’le ilk kez poz verdi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den Karan’a doğum günü partisi! Küçük oğulları Kerem’le ilk poz

Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen 2019 yılında ilk bebeği Karan’ı, bu yıl ise ikinci bebeği Kerem’i dünyaya getirdi. En son Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça karakterine hayat veren Evcen, büyük oğlu Karan’ın doğum günü partisinden pozları peş peşe paylaştı.

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36 yaşındaki Evcen paylaşımına "4 yaşın kutlu olsun kalbim" notunu düştü. Ünlü ismin fotoğraflarına takipçileri "Ay Kerem", "Maşallah güzel aileye", "Kerem'e de hesap açın", "Karan ne kadar da tatlı" yorumlarında bulundu.

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Güzel oyuncu daha önce yaptığı açıklamada Kerem’in Karan’a çok benzediğini dile getirmiş, “Her şey çok iyi geçti. Benim de bebeğin de sağlığı gayet iyi. Karan'a çok benziyor. O da kardeşini görünce çok mutlu oldu” demişti.

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