Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den Karan’a doğum günü partisi! Küçük oğulları Kerem’le ilk poz

Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen 2019 yılında ilk bebeği Karan’ı, bu yıl ise ikinci bebeği Kerem’i dünyaya getirdi. En son Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça karakterine hayat veren Evcen, büyük oğlu Karan’ın doğum günü partisinden pozları peş peşe paylaştı.

36 yaşındaki Evcen paylaşımına "4 yaşın kutlu olsun kalbim" notunu düştü. Ünlü ismin fotoğraflarına takipçileri "Ay Kerem", "Maşallah güzel aileye", "Kerem'e de hesap açın", "Karan ne kadar da tatlı" yorumlarında bulundu.

Güzel oyuncu daha önce yaptığı açıklamada Kerem’in Karan’a çok benzediğini dile getirmiş, “Her şey çok iyi geçti. Benim de bebeğin de sağlığı gayet iyi. Karan'a çok benziyor. O da kardeşini görünce çok mutlu oldu” demişti.





