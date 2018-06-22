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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen otomobillerini satıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2018 14:43 | Son Güncelleme

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in altı arabadan oluşan araç filosu, komşularını isyan ettirdi. Park yeri bulamayan komşularla arası açılan Özçivit, iki aracını satma kararı aldı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen otomobillerini satıyor

Haftaya cuma, kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen ile mutlu evliliklerinin birinci yılını kutlayacak olan Burak Özçivit'in komşuları ile başı dertte.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Burak Özçivit'in herkesin malumu olan araba sevdası, evlendikten sonra oturmaya başladıkları Acarkent'teki komşuları ile arasını açtı.
Ünlü çiftin toplamda altı arabaları olduğu için, diğer site sakinlerinin araçlarına park yeri bırakmadıkları iddia edildi.

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Bu yüzden hem kendisine, hem de komşularına sıkıntı yaratan arabalardan kurtulmaya karar veren Burak Özçivit iki otolobilinden vazgeçti.

Eşi Fahriye Evcen'e rahat etmesi için özel şoförlü Mercedes Vito alan Özçivit, eşinin BMW X1'ini ve kendi Range Rover'ını satılığa çıkardı.

Özçivit'in galerisinde; dağda bayırda kullandığı Jeep marka bir arazi aracı, uzun yollar için aldığı BMW 5.20d, cabrio Mercedes SL 500, Range Rover Autobiography, Fahriye Evcen'in BMW X1'i ve Evcen'e yeni satın aldığı Mercedes Vito var. Ortalama bir rakamla Burak Özçivit'in galerisinde 3 milyon TL yatıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit fahriye evcen

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