Burak Sergen: 'Bir daha Erdal Beşikçioğlu ile aynı projede oynamam'

Burak Sergen’in geçen yıl ‘Tüy Kalemler’ oyununun kadrosundan kendisini çıkartan Erdal Beşikçioğlu’na kızgınlığı geçmiyor.

Posta'nın haberine göre önceki gün eşi ve oğlu ile Akmerkez’de görüntülenen Burak Sergen, muhabirlerin “Erdal Beşikçioğlu ile tekrar aynı projede çalışır mısınız?” sorusunu “Erdal benim öğrencim, dostum değil. Aramız hiç düzelmez. Bir daha mı? Allah korusun!” cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Burak Sergen, Kara Sevda’daki rolü nedeniyle Tüy Kalemler’in genel provalarına gelemediği için Erdal Beşikçioğlu tarafından kadrodan çıkarılmıştı.

Burak Sergen'e göre, Erdal Beşikçioğlu Marquis de Sade rolünü kendisi oynamak istediği için Burak Sergen'i oyundan çıkardı.

Erdal Beşikçioğlu ise bu iddiaya “Bazı şeyler olmayınca olmuyor, zorlamamak lazım. Bu oyunda da olmadı işte… Ben neden olmadığını tartışmayalım, iş buralara gelmesin, polemikler çıkmasın diye işi dizi setlerine bağlayıp geçelim dedim… Geçiştirelim diye, hiç kimseye zeval gelmesin diye yaptım. Derinlere inip tartışmalar yapmayalım neden olmadığına dair… Bazen tiyatro sahnesinde böyle faşizan hareketler uygundur” şeklinde yanıt verdi.

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