Burak Sergen ile Nihan Ünsal 4 Haziran 2021'de düzenledikleri sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Burak Sergen bir süre sonra eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Nihan Ünsal da Burak Sergen’e zina davası açtı. Çıkan haberlerin ardından Burak Sergen Kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Burak Sergen hangi filmlerde oynadı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ünlü ismin hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

BURAK SERGEN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Burak Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatrolarındaki görevine devam etmektedir. Devlet tiyatrolarındeki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve Sinema filmlerinde oynadı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçılık görevii sürdürmektedir. Sergen, Devlet Tiyatrolarında ki görevinin yanı sıra, özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

BURAK SERGEN'İN OYNDAIĞI FİLMLER NELERDİR?

Sultanın Sırrı - 2010 - Derviş

Sultan Avrupa'da - 2009 - Sultan Abdülaziz

Mevlana Aşkı Dansı - 2008 - Şems-i Tebrizi

120 - 2007 - Sermet Bey/Musa Çavuş

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - 2006 - Uga

Banyo - 2005

Balans ve Manevra - 2005 - Kamyoncu Ali

O da Beni Seviyor - 2002 - Necmettin

Hititler - 2002 - I. Şuppiluliuma

Fasulye - 1999 - Katil

Asansör - 1999 - Hastaneyi Basan Adam

Ağır Roman - 1997 - Arap Sado

İstanbul Kanatlarımın Altında - 1996 - IV. Murat

Deli Dumrul - 2007 - Deli Dumrul

Salur Kazan - 2007 - Salur Kazan

Salur Tutsak Düşünce - 2007 - Salur

Eğrek İle Seğrek - 2007 - Oba Beyi

Bamsı Beyrek - 2007 - Salur

Boğaçhan - 2007

Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü - 2007

Uruz Tutsak Düşer - 2007 - Salur

Beybaba / Koltuk - 2003

BURAK SERGEN'İN OYNADIĞI OYUNLAR NELERDİR?

Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013

Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011

Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011

Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001

Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Hayvan Çifliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu

Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu

Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - [986

Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

NİHAN ÜNSAL KİMDİR?

Nihan Ünsal, 1986 doğumlu olup İzmir Göztepe'de yaşamaktadır. Ünsal, özel bir akademide sunuculuk ve spikerlik eğitimi alıyor. Nihan Ünsal ve Burak Sergen 11 Şubat 2019 tarihinde nişanlanmışlardı. Çift 4 Haziran 2021 tarihinde nikah masasına oturdu.

