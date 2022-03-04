Burak Sergen ile Nihan Ünsal 4 Haziran 2021'de düzenledikleri sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Burak Sergen bir süre sonra eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Nihan Ünsal da Burak Sergen’e zina davası açtı. Çıkan haberlerin ardından Burak Sergen Kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Burak Sergen hangi filmlerde oynadı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ünlü ismin hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.
Burak Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatrolarındaki görevine devam etmektedir. Devlet tiyatrolarındeki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve Sinema filmlerinde oynadı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçılık görevii sürdürmektedir. Sergen, Devlet Tiyatrolarında ki görevinin yanı sıra, özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.
Sultanın Sırrı - 2010 - Derviş
Sultan Avrupa'da - 2009 - Sultan Abdülaziz
Mevlana Aşkı Dansı - 2008 - Şems-i Tebrizi
120 - 2007 - Sermet Bey/Musa Çavuş
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - 2006 - Uga
Banyo - 2005
Balans ve Manevra - 2005 - Kamyoncu Ali
O da Beni Seviyor - 2002 - Necmettin
Hititler - 2002 - I. Şuppiluliuma
Fasulye - 1999 - Katil
Asansör - 1999 - Hastaneyi Basan Adam
Ağır Roman - 1997 - Arap Sado
İstanbul Kanatlarımın Altında - 1996 - IV. Murat
Deli Dumrul - 2007 - Deli Dumrul
Salur Kazan - 2007 - Salur Kazan
Salur Tutsak Düşünce - 2007 - Salur
Eğrek İle Seğrek - 2007 - Oba Beyi
Bamsı Beyrek - 2007 - Salur
Boğaçhan - 2007
Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü - 2007
Uruz Tutsak Düşer - 2007 - Salur
Beybaba / Koltuk - 2003
Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013
Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011
Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011
Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001
Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Hayvan Çifliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu
Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990
Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu
Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - [986
Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
Nihan Ünsal, 1986 doğumlu olup İzmir Göztepe'de yaşamaktadır. Ünsal, özel bir akademide sunuculuk ve spikerlik eğitimi alıyor. Nihan Ünsal ve Burak Sergen 11 Şubat 2019 tarihinde nişanlanmışlardı. Çift 4 Haziran 2021 tarihinde nikah masasına oturdu.
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