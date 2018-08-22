Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor tarafından Çin’in Beijing Guoan takımından 3.5 milyon Euro’ya transfer edilen ve yıllık kazancı da 4 milyon Euro’ya ulaşan oyuncu bordo-mavili takımda maliyeti sebebiyle düşünülmezken menajerler tarafından G.Saray’a önerildiği ortaya çıktı.
33 yaşındaki oyuncu için G.Saray’ın kapısını çalan menajerler Burak Yılmaz için yıllık 2.5 milyon Euro isterken bu ücretin fazlalığı sonrasında G.Saray olumsuz yanıt verdi. Trabzonspor’un da oyuncu için talep edeceği bonservis miktarı ile birlikte maliyetin daha da artacak olması bu transferin önüne engel olarak çıktı. (VATAN)
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