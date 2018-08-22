SPOR

Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.08.2018 09:10 | Son Güncelleme

4 sezon formasını giydiği G.Saray’da iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan Burak Yılmaz için yeniden sarı-kırmızılı kulübe dönme ihtimali ortaya çıktı

Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor tarafından Çin’in Beijing Guoan takımından 3.5 milyon Euro’ya transfer edilen ve yıllık kazancı da 4 milyon Euro’ya ulaşan oyuncu bordo-mavili takımda maliyeti sebebiyle düşünülmezken menajerler tarafından G.Saray’a önerildiği ortaya çıktı.

33 yaşındaki oyuncu için G.Saray’ın kapısını çalan menajerler Burak Yılmaz için yıllık 2.5 milyon Euro isterken bu ücretin fazlalığı sonrasında G.Saray olumsuz yanıt verdi. Trabzonspor’un da oyuncu için talep edeceği bonservis miktarı ile birlikte maliyetin daha da artacak olması bu transferin önüne engel olarak çıktı. (VATAN)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba'nın Galatasaray'la görüşmesinde Ali Dürüst de vardı!Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba'nın Galatasaray'la görüşmesinde Ali Dürüst de vardı!
Sofiane Feghouli'den transfer cevabı!Sofiane Feghouli'den transfer cevabı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig burak yılmaz Galatasaray Trabzonspor Çin

En Çok Okunan Haberler

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

Michael Frey Zürich'te kadro dışı bırakıldı!

Michael Frey Zürich'te kadro dışı bırakıldı!

Avrupa liglerinde biten transferler

Avrupa liglerinde biten transferler

Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba'nın Galatasaray'la görüşmesinde Ali Dürüst de vardı!

Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba'nın Galatasaray'la görüşmesinde Ali Dürüst de vardı!

Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor

Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Feghouli'nin bonservis bedeli 11 milyon Euro

Feghouli'nin bonservis bedeli 11 milyon Euro

Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı

Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı

Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba'nın Galatasaray'la görüşmesinde Ali Dürüst de vardı!

Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba'nın Galatasaray'la görüşmesinde Ali Dürüst de vardı!

Sofiane Feghouli'den transfer cevabı!

Sofiane Feghouli'den transfer cevabı!

Galatasaray'ın Badou Ndiaye transferini yarın açıklayacağı iddia edildi!

Galatasaray'ın Badou Ndiaye transferini yarın açıklayacağı iddia edildi!

Galatasaray sol beke, Boluspor'dan Umut Meraş'ı istiyor

Galatasaray sol beke, Boluspor'dan Umut Meraş'ı istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.