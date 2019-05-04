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Burası Antalya! Mayıs ayında 2 buçuk metre kar: Görenler şoke oldu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 04.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

Antalya’da Mayıs ayında 2 bin 200 rakımlı Kaşpazarı Yaylasında çekilen karlı fotoğraflar görenleri hayrete düşürdü. 2,5 metre karın tamamen üzerini kapattığı yaylada çekilen fotoğraflar ile kar yağmadan önce çekilen fotoğrafları karşılaştıranlar büyük şaşkınlık yaşadı. Fotoğraflarda karların altında kalan evlerin çatı kısımlarının çok az bir bölümü görünüyor. Caminin ise sadece minaresinin ucu görülebiliyor. Vatandaşlar kar yığınları üzerinde yürüyerek cami minaresinin alemine dokunabiliyor.

Mersin'in Anamur ve Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin ortaklaşa kullandığı, 2 bin 200 rakımda bulunan Kaşpazarı Yaylası’nda vatandaşlar tarafından önceki gün çekilen fotoğraflar ilginç görüntüler oluşturdu. Yüksek olması nedeni ile kışın aşırı kar yağışına maruz kalan yaylada birçok evin sadece çatı kısmının çok az bir bölümü göründü. Yaylada birçok ev kar yığınlarının altında kaldı.

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Yaylada bulunan evlerin kar altındaki görüntüsünün yaylaya çıkan vatandaşlar tarafından tek tek fotoğrafları çekildi. Vatandaşlar yaylanın yazın çekilen ve karsız olan fotoğrafları ile 2 Mayıs tarihinde çekilen fotoğraflarını karşılaştırdı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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BİRİKEN KAR YIĞINLARI ÜZERİNDE CAMİNİN MİNARESİNE DOKUNDULAR

Fotoğraflarda özellikle yaylada bulunan cami dikkat çekti. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat’ın Alanya Fethine giderken Cuma namazı kıldığı iddia edilen ve 1990 yılında yaylada bulunan vatandaşlar tarafından restore edilerek yeniden yapılan caminin büyük bölümü kar altında kaldığı görüldü. Bir vatandaş karların üzerinde caminin minaresinin uç kısmına dokunarak fotoğraf çektirdi. Caminin kar olmadan çekilen fotoları ile karlı çekilen fotoğrafları çok dikkat çekti. (İHA)

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Antalya kar yağış kar yağışı antalya kar yağışı

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