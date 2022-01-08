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Burası sisleriyle ünlü İtalya’nın Po Vadisi değil! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

08.01.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Burası sisleriyle ünlü İtalya’nın Po Vadisi değil! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Sivas güne yoğun sis altına uyandı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sisle birlikte hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi, kırağı oluşmasına neden oldu. Açık alanlar adeta kar yağmışçasına beyaza bürünürken, binalar ise sisin içerisinde kayboldu.

TRAFİK

Sisin ardından parıldayan güneşin oluşturduğu ışık huzmeleri, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı. Tarihi Eğri Köprü’nün altından geçen Kızılırmak’tan yükselen su buharı ise izlemeye doyulmayan manzaralar oluşturdu.

“MANZARA ÇOK GÜZEL”

BALIK

Sisle birlikte trafikte seyreden otomobiller görüş mesafesinin düşmesiyle zorluklar yaşadı. Tarihi Eğri Köprü’nün altında balık tutmak için gelen bir vatandaş ise manzaranın çok güzel olduğunu belirterek, "Sabah kalktığımda hava sisliydi. Manzarada güzel. Emeklinin başka ne işi var? Eğlenmek için balığa geldim. Ben 40 senedir şoförlük yapıyorum. Sürücülerin sisli havada yavaş ve farları açık bir şekilde dikkatli gitmeleri lazım" dedi.

(İHA)

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Sivas
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