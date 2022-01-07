Dünyaca ünlü Baksı Müzesi beyaza büründü! Ortaya eşsiz manzaralar çıktı

Ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın, kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Bayraktar (Baksı) köyü yakınına ve Çoruh Vadisi'ne hakim tepenin üzerine kurduğu Baksı Müzesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

“ADETA YENİ BİR ELBİSE GİYİYOR”

Baksı Müzesi Kurucusu Hüsamettin Koçan,müzenin tepedeki konumunun en çok kar yağışıyla ortaya çıktığını anlatarak “Bizim çatılardan kar çok erken kayıyor. Keşke o kaymasa da bütün onu da beyaza dönüştürse yeni bir heykel olacak diye düşünüyorum. Onun için de karla bizim ilişkimiz çok güzel bir ilişkidir. Ve karla birlikte Çoruh Nehri'ni de hesaba katmanız lazım. Çoruh bir süre bir dragon gibi donar. Suyun akışı ve karın sürtünmesiyle yeni haleler oluştururlar. Orada her şey kendi karakterince yeni bir elbise giyiyor." dedi.

(AA)



