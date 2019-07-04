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Burçin Orhon: Mangalda tavuk sosis bile yapamayanın...

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2019 14:08 | Son Güncelleme

Süheyl Uygur ve eşi Burçin Orhon yazı Kuşadası'nda bir köy evinde geçiriyor. Ailesiyle yer sofrasında otururken çekilen bir fotoğrafı paylaşan Orhon kendisine gelen eleştirilere böyle tepki verdi.

Burçin Orhon: Mangalda tavuk sosis bile yapamayanın...

Burçin Orhon, yazı ailesiyle birlikte Kuşadası Caferli Köyü'nde satın aldığı mütevazı bir köy evinde geçiriyor...

Ünlü çift dün gece işletmeci Melih Taşer'i evlerinde misafir etti. Orhon, yer sofrasındaki akşam yemeğinin fotoğraflarını da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Burçin Orhon, fotoğrafların altına şu notu düştü:

"Dün geceden mangal keyfi. Ekmek koparılarak yendiğinden öyle. Ve yiyecekler gayet de mütevazı. Alta döşenecek gereksiz yorumlara 'dur' demek amaçlı açıklama: "Aa ne ayıp, olmayanlar var" diyenler pazar günü mesire yeri, kırlık, bayırlık, çimenlik dolaşmamış demektir. Her yer tüter. Ha, o kadarını yapamayan da vardır tabii. Ama mangalda tavuk sosis bile yapamayanın akıllı telefonu ve internet paketi yoktur. O sebeple her yemek paylaşımının altına aynı geyiği yazmaktan vazgeçelim ki, herkes istediği gibi mutlu olsun. Ne dersiniz? Kırk yılda bir patronum gelmiş..."

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Anahtar Kelimeler:
Süheyl Uygur Burçin Orhon

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